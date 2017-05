Yle: Postiluukkuihin jaettu outo kirja pelästytti Helsingissä – ”Fundamentalistinen islamilainen opus”

Turkkilaisen kreationistin kirjaa on jaettu ihmisten postiluukkuihin Helsingin Arabiassa ja Toukolassa, kertoo Yle. Kirjat ovat aiheuttaneet hämmennystä ja pelästyttäneetkin alueen asukkaita.

Turkkilainen Adnan Oktar pohjaa maailmankatsomuksensa islamilaiseen luomiskertomukseen. Helsinkiläisille jaetun evoluutiokriittisen The Profound darkness of the hypocrite -kirjan kansi kuvaa niin sanottua profeetta Muhammadin sinettisormusta. Logoa käyttää Ylen mukaan myös terroristijärjestö Isis, mikä on aiheuttanut huolta ääri-islamistien roolista kirjan jakamisessa.

– Kirja oli todella tiukan linjan fundamentalistinen islamilainen opus. Kaikki muut kuin muslimit tuomitaan siinä harhaoppisiksi ja tekopyhiksi. Oli helpottavaa kuulla, ettei kirja ollut kohdistettu pelkästään minuun, vaan että muutkin alueella olivat saaneet sen, sanoo eräs kirjan pyytämättä saanut.

Ylen mukaan myös Espoossa on jaettu saman kirjailijan kirjaa. Takavuosina Adnan Oktarin teoksia on jaettu myös tieteentekijöille Yhdysvalloissa.