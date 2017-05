”Tämä on täysin absurdi vaatimus” – Työttömille suunnitellaan läjää uusia velvoitteita

Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Maria Tolppanen pitää hallituksen uusia suunnitelmia työttömien aktivoimiseksi lähinnä absurdin kyttäyspolitiikan rakentamisena.

Yksi hallituksen suunnittelemista uusista valvontatoimista on se, että työttömän on raportoitava viikoittain eli seitsemän päivän välein työnhakunsa jatkumisesta. Hallitusneuvos Tiina Korhonen työ- ja elinkeinoministeriöstä vahvisti äskettäin Talouselämälle, että valmistelussa oleva lakiesitys rekrytointi- ja osaamispalveluista ”sisältää kohdan, jonka mukaan työnhaun voimassaolo päättyisi jos ei vähintään seitsemän päivän välein ilmoittaisi työnhakunsa jatkumisesta ja aktiiviseen työnhakuun liittyvistä toimista”. Ministeriön mukaan tämä pakkoraportointi tapahtuisi sähköisesti.

– Jos työtön ei tätä tee esimerkiksi siksi, että hänellä ei ole tietokonetta, hän putoaa työttömyysturvan ulkopuolelle. Takaisin pääsee vasta, kun on ollut työssä tai aktiivitoimenpiteissä tai kun on toimittanut lääkärintodistuksen työvoimatoimistolle. Tämä on täysin absurdi vaatimus, sanoo Tolppanen tiedotteessaan.

Tolppasen mukaan hallituksen suunnitelmissa on myös vaatia työtöntä hakemaan vähintään 12 työpaikkaa kolmen kuukauden sisällä – uhkana on 60 päivän karenssi, jos näin ei tapahdu. Tästä suunnitelmasta kertoo Helsingin Sanomat.

– Yhtä uskomaton on sääntö, jonka mukaan työttömän on oltava kolmen kuukauden sisällä 18 tuntia työssä tai aktiivitoimenpiteissä. Jos tämä ei täyty, korvausta leikataan 4,65% kolmen kuukauden (65 päivän) ajalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tarkoitus on alentaa työttömyyden kuluja ja sen maksumiehiksi otetaan työttömät, sanoo Tolppanen.

Tolppanen toteaa, että Suomessa on yhteensä 385 000 työtöntä, kun työvoimapoliittisissa toimenpiteissä ilman varsinaista työpaikkaa olevat otetaan huomioon. Tolppanen arvioi, että kun nämä ihmiset alkavat tehdä viikkoraportteja työvoimatoimistolle, tarvitaan uusia työntekijöitä lukemaan niitä ja tekemään toimenpiteet.

– Se maksaa. Eikö tämän kyttäyspolitiikan sijasta työvoimatoimistoissa kannattaisi panostaa piilotyöpaikkojen etsimiseen.

Työministeriöstä on tosin väitetty, että pakkoraportointi – jota osin edellytetään nykyisinkin – ei vaatisi lisätyövoimaa. Tiina Korhosen mukaan uudistus tarjoaisi mahdollisuuden yhdistää nykyisiä työtarjouksia ja työllistymissuunnitelman toteuttamiseen liittyviä erillisiä työnhakijan raportointivelvoitteita, mikä voisi parantaa työttömille tarjottavia palveluita, Talouselämä kertoi.