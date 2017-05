Maylta kovia syytöksiä: ”Euroopan lehdistö vääristelee ja EU:n virkamiehetkin uhkailevat”

Britannian pääministeri Theresa May on syyttänyt Euroopan unionin poliittisia johtajia ja virkamiehiä uhkailusta ja pyrkimyksestä vaikuttaa Britannian parlamenttivaalien tulokseen, kertoo Talouselämä The Financial Timesin pohjalta.

Lehden mukaan May puhui virka-asuntonsa edustalla Lontoossa sen jälkeen, kun hän oli käynyt kuningatar Elisabetin luona ja pyytänyt tätä hajottamaan Britannian parlamentin. Britanniassa järjestetään parlamenttivaalit kesäkuun 8. päivä.

May sanoi, että EU:n poliitikot ja virkamiehet ovat esittäneet uhkauksia, jotka on ”tietoisesti ajoitettu, jotta ne vaikuttavat” Britannian tulevien vaalien tulokseen.

May sanoi, että joidenkin neuvotteluosapuolten mielestä Britannia ”ei saa menestyä” maan EU-eron seurauksena.

–Britannian neuvottelukantoja on vääristelty Euroopan lehdistössä, May sanoi.

–Viime päivien tapahtumat ovat osoittaneet, että Brysselissä on ihmisiä, jotka eivät halua neuvotteluiden onnistuvan, May sanoi.

Aiemmin keskiviikkona Britannian brexit-ministeri David Davis totesi, että Britannia ei aio maksaa sataa miljardia euroa irtautuessaan Euroopan unionista.

Lähde: Talouselämä