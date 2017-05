Supo vahvistaa: Kaksi Tanskan kieltämää islamistisaarnaajaa käynyt Suomessa

Suojelupoliisin mukaan Suomessa on käynyt useita tunnettuja radikaalisaarnaajia muutaman viime vuoden aikana. Heistä kaksi on mukana Tanskan tiistaina julkaisemalla kieltolistalla. Tanskassa on kohistu viime aikoina radikaalisaarnaajista, joiden tulo maahan on nyt päätetty kieltää.

Supon viestintäpäällikkö Jyri Rantala kertoo Uudelle Suomelle, että radikaalisaarnaajia vierailee Suomessa nykyään joka vuosi. Tilanne on muuttunut muutaman viime vuoden aikana.

– Voi sanoa, että joka vuosi, Rantala vastaa suoraan kysymykseen.

–Se on kausiluontoista, joten yleisyyttä on vaikea yleisellä tasolla määrittää, mutta useita on käynyt viime vuosina.

Tanskassa niin sanotun mustan listan kokoamisen taustalla on moskeijoissa salakuvattu dokumentti, joka muun muassa paljasti radikaali-imaamin saarnanneen aviorikkojien kivittämisestä. Tanska nosti kieltolistalle kuusi islamistisaarnaajaa ja yhden kristityn evankelistan vedoten yleiseen järjestykseen. Lue myös: Salavideo Tanskan moskeijoista johti toimiin – kuudelle saarnaajalle maahantulokielto

Listalla olleista Suomessa ovat vierailleet julkisuudessa olleiden tietojen mukaan islamistisaarnaajat Kamal El-Mekki vuonna 2015 ja Bilal Philips vuonna 2014. Onko listan muita henkilöitä käynyt Suomessa?

–Siihen en pysty ottamaan kantaa.

Supo ei anna tietoja yksittäisistä henkilöistä, joten Rantala kertoo nimiä vain, jos ne ovat olleet julkisuudessa esillä. Edellisten lisäksi hän mainitsee brittiläisen islamistisaarnaajan Anjem Choudaryn, joka kävi Suomessa vuonna 2013. Lue vierailusta tarkemmin: Radikaalisaarnaajan salattu tilaisuus Helsingissä: Näin kuulija kertoo

Kaikista ei tiedetä

Rantalan mukaan radikaalisaarnaajien vierailuista vain pieni osa nousee julkisuuteen.

–Totta kai osa toimijoista on sellaisia, että he yrittävät kaikin keinoin välttää julkisuutta. Siltä osin, kun he ovat EU-kansalaisia, viranomaisillakaan ei aina ole mahdollisuutta tietää vierailusta, koska Schengen-alueella voi liikkua suhteellisen vapaasti.

Onko radikaalisaarnaajia käynyt Suomessa tänä vuonna?

– Siihen en ota kantaa.

Rantalan mielestä Tanskan kieltolista on eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellinen, eikä Suomessa ole vastaavaa listaa. Rantalan mukaan Supo ei erityisemmin seuraa radikaalisaarnaajia, mutta ”tunnettujen radikaalisaarnaajien liikkeet ja tekemiset kiinnostavat” Supoa. Tietoa heistä saadaan muun muassa kansainvälisten kumppanien kautta.

– En sanoisi, että heitä seurataan. Eivät he pitkiä aikoja Suomessa oleskele, mutta kun heitä täällä vierailee, totta kai heidän vierailunsa meitä silloin kiinnostavat ja myös mahdolliset lieveilmiöt, mutta eivät he aktiivisessa seurannassa meillä ole.

Turvallisuusuhka arvioidaan Rantalan mukaan aina tapauskohtaisesti, kun vierailu on tiedossa.

–Jos nähdään uhkaa kansalliselle turvallisuudelle, maahantulo on mahdollista evätä, mutta toistaiseksi ei tällaisia päätöksiä ole tehty ja kokonaisarvion lopputulos on ollut, että sellaisia seikkoja ei ole tai sellaisia ei ole ollut esittää. Tulon edellytysten arviointi kuuluu Maahanmuuttovirastolle.

– Voi olla vaikea arvioida, millaista uhkaa saarnareissu Suomeen aiheuttaa.

Radikaali-ilmiöt ovat jo Suomessa

Rantalan mukaan radikaalisaarnaajien kiinnostus Suomeen kertoo siitä, että Suomi nähdään yhä tärkeämpänä osana radikaalikentän toiminta-aluetta.

– Tärkeintä kokonaiskuvan kannalta on se, että vierailut ovat yksi osa radikaalikentän muutosta ja Suomen muuttumista yhä kiinteämmäksi osaksi radikaalikenttää. Eihän radikaalisaarnaajia tulisi tänne, ellei Suomi heidän mielestään olisi jollakin tavalla kiinnostava kohde.

Tanskalainen dokumentti johti Suomessakin keskusteluun rinnakkaisten yhteiskuntien syntymisestä länsimaisten yhteiskuntien sisälle. Onko tällainen pelkona Suomessa?

– Suomeen on jo syntynyt radikaali-islamistinen verkosto, jota voidaan luonnehtia jihadistiseksi alamaailmaksi. Se on osa eurooppalaista kehitystä.

– Tilanne ei ole se, että odottaisimme ja pelkäisimme, että ilmiöt ovat tulossa tänne, vaan Suomi on jo osa tätä kenttää kaikkine niine ilmiöineen, joita siihen liittyy.

Tanskan kieltolistan islamistisaarnaajat ovat Mohamad bin Abd al Rahman bin Milhi bin Mohamad al Arefe, Kamal El-Mekki, Bilal Philips, Terry Dale Jones, Salman Bin Fahad Alodah sekä Mohammad Rateb Abdalah Al-Nabulsi. Lisäksi listalla on kristitty evankelistasaarnaaja Terry Jones. Bilal Philips kiisti vuonna 2014 Suomessa vieraillessaan häneen kohdistetut syytökset muslimien radikalisoinnista.

