Päivi Räsänen: Viranomaisen lausunto homopareista tuulesta temmattu ”henkilökohtainen mielipide”

Entinen sisäministeri, kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen katsoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän lausuneen virheellisesti kirkollisen vihkimisen ja yhdenvertaisuuslain suhteesta.

Valtuutettu kannusti tiistaina evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousta etsimään ratkaisua, joka mahdollistaisi nais- ja miesparien vihkimisen kirkossa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistutti, että yhdenvertaisuuslain edistämisvelvoite ja syrjintäkielto ”koskevat kaikkea muuta kirkon toimintaa paitsi uskonnonharjoitusta”. Valtuutetun mukaan tämä tarkoittaa, että myös seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuutta tulee edistää kirkossa.

– Nais- ja miesparien jättäminen kirkollisen vihkimisen ulkopuolelle on yhdenvertaisuuslain hengen vastaista. Näin on riippumatta siitä, onko kyseessä juridisesti syrjintä, Pimiä totesi tiedotteessaan.

Räsäsen mukaan Pimiä on väärässä tulkinnassaan.

– Olin itse viime vaalikaudella kirkollisista asioista vastaavana ministerinä mukana säätämässä yhdenvertaisuuslakia ja tämän kysymyksen suhteen laki ja sen perustelut harkittiin huolella. Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto ei koske lainkaan uskonnonharjoitusta. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on yhdenvertaisuuslain perustelujen mukaan osa uskonnonharjoitusta. Tämä on myös ollut eduskunnan selkeä tahtotila, joten tulkinta yhdenvertaisuuslain ”hengestä” on tuulesta temmattu, Räsänen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän huomauttaa, että yhdenvertaisuuslain perusteluissa nimenomaan todetaan seuraavasti: ”Ehdotetulla lailla ei puututtaisi uskonnollisten yhteisöjen oppeihin ja tulkintoihin koskien esimerkiksi avioliittoon siunaamista. Avioliittoon vihkiminen on uskonnollisessa yhdyskunnassa osa uskonnon harjoittamisen oikeutta”.

Räsänen jatkaa myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjanneen, että ”kirkollinen vihkiminen on osa uskonnon harjoittamisen oikeutta. Uskonnon tunnustamisen ja harjoittamisen vapauteen sisältyy kunkin uskonnollisen yhteisön mahdollisuus päättää omista uskonnollisista menoistaan”.

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun ei viranomaisena toimiessaan tulisi sekoittaa henkilökohtaisia mielipiteitään yhdenvertaisuuslain tulkintaan vastoin sen selkeästi ilmaistuja perusteluja, Räsänen kirjoittaa.

Lue myös: Kipeä kysymys avioliitosta: Kirkon pattitilanteeseen tarjotaan nyt kahta mallia