Radikaalisaarnaajille maahantulokielto Suomeenkin? – Ministeri kierteli perussuomalaisen kysymystä

Perussuomalainen kansanedustaja Tom Packalén kysyi eduskunnan kyselytunnilla sisäministeriltä, aikooko Suomi kieltää radikaalisaarnaajilta maahantulon, kuten Tanska on tehnyt.

Packalén viittasi Tanskan hallituksen julkaisemaan niin sanottuun mustaan listaan, johon nimetyiltä radikaalisaarnaajilta evätään pääsy maahan kahden vuoden ajaksi. Listan nimistä viisi on muslimisaarnaajia, ja heistä ainakin kaksi on vieraillut myös Suomessa viime vuosien aikana, kuten Supo vahvisti Uudelle Suomelle torstaina.

– Radikaalisaarnaajien maahantulo kielletään [Tanskassa] vetoamalla yleiseen järjestykseen ja kielto kestää kaksi vuotta. Tanskan maahanmuuttoministeri on todennut, että hallitus ei hyväksy sitä, että radikaalisaarnaajat tulevat Tanskaan saarnaamaan vihaa tanskalaista yhteiskuntaa kohtaan ja aivopesemään ihmisiä muun muassa väkivaltaan, Packalén alusti.

– Kysynkin sisäministeri Risikolta, harkitseeko Suomi vastaavanlaista maahantulokieltoa suomalaisen yhteiskunnan vastaisille radikaalisaarnaajille, Packalén jatkoi.

Perussuomalaisten hallituskumppani kokoomusta edustava sisäministeri Paula Risikko vastasi kiertelevästi kertoen, että Suomi seuraa rajojen yli tulevia henkilöitä ”aivan varmasti kuten tähänkin asti”.

– Tietenkin ongelma on se, että jos ei tarvita viisumia tähän rajojen yli liikkumiseen, niin sitä ihmisen taustaa ei ole käyty läpi ja se seuranta on tietysti erilaista. Mutta meillä Rajavartiolaitos seuraa kaikkia rajan yli tulevia henkilöitä ja jos on pienikin epäilys siitä, että on rikokseen syyllistyneitä [tulijoita], niin liikkuminen Suomeen arvioidaan. On tietysti ymmärrettävä, että jos [tulija] ei ole vielä rekisterissä eikä ole vielä rikokseen syyllistynyt vihapuheenkaan näkökulmasta, niin tänne tuleminen on vaikea estää, Risikko vastasi.

Suojelupoliisista kerrottiin torstaina Uudelle Suomelle, että Suomeen tulevia radikaalipuhujia ei erityisemmin seurata, mutta ”tunnettujen radikaalisaarnaajien liikkeet ja tekemiset kiinnostavat” Supoa.

Packalénin kysymyksen käsittely päättyi Risikon vastaukseen kyselytunnin ajan loppuessa.

