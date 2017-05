Ministeri myönsi: Verottajan päätös ”maalaisjärjen vastainen” – talkootarjoiluista ihmetys eduskunnassa

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ihmetteli eduskunnan kyselytunnilla torstaina verohallinnon linjausta talkooruoan veronalaisuudesta. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) oli samaa mieltä kuulemansa järjenvastaisuudesta ja lupasi selvittää asiaa.

– Moni pitkäaikaistyötön on mukana kansalaisjärjestötoiminnassa ja viime päivinä on kuohuttanut verottajan tekemä päätös, että talkootyössä tarjottava ruokailu olisi jatkossa veronalaista, Essayah sanoi ihmetellen aktiivisten kansalaisten ”rankaisemista”.

– Voiko olla, että tällainen maalaisjärjen vastainen päätös on todellakin verottajalta nyt aktivoitumassa? Tämä on valtavan suuri huoli monissa kansalaisjärjestöissä ja kolmannen sektorin toimijoissa, hän jatkoi.

Valtiovarainministeri Orpo vastasi ymmärtävänsä huolen.

– Oletan, että tässä on kyse verottajan tulkinnasta. Tähän täytyy paneutua, koska tämä on maalaisjärjen vastainen [päätös], kuten totesit. Selvitän asiaa ja palaamme tähän mahdollisimman pian, Orpo lupasi.

Verottajan uuden ohjeen yleishyödyllisten yhteisöjen ja vapaaehtoistyön verokysymyksistä nosti äskettäin esiin Eläkkeensaajien keskusliitto EKL. Järjestö tulkitsi verottajan ohjetta niin, että talkoolaisille järjestetty ruokailu olisi vastaisuudessa lähes aina veronalaista tuloa.

Verohallinto on kuitenkin tiedottanut, että talkooruoka on veronalaista vain, kun ruokailu on sovittu korvaukseksi tehdystä työstä tai jos ”tarjoilu ylittää kohtuullisuuden rajat”. Esimerkiksi yleishyödyllisen yhteisön remonttitalkoolaisille tarjoama keittolounas ei Verohallinnon esimerkin mukaan olisi veronalaista etua, mutta sovittu ravintolaillallinen voisi olla.

Verohallinnon selvennys ei riitä kristillisdemokraateille. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) jätti torstaina aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle, koska pitää verottajan uutta ohjetta tulkinnanvaraisena ja epäselvänä.

– Sopimisen ja aterian arvon toteaminen ja tulkinta jää veroviranomaisille sekä veronalaisuutta pohtivalle vapaaehtoistyöntekijälle. Vapaaehtoistyöntekijän vastuulle ja omalletunnolle ei voida sysätä epäselvien ohjeiden tulkintaa, Räsänen arvostelee tiedotteessaan.

Talkootarjoilut nousivat esiin opposition ihmetellessä yleisesti hallituksen toimia, joilla pyritään aktivoimaan työttömiä.