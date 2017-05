Orpolta outo lipsahdus 100 %:n asumistuesta – oppositio iski välittömästi ”väärään luuloon”

Valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok.) sattui kyselytunnilla nolo lipsahdus, johon oppositio iski heti kiinni. Orpo puhui vuokran kokonaan kattavasta asumistuesta. Tuki kuitenkin kattaa vain 80 prosenttia vuokran enimmäismenoista.

Orpon lipsahdukseen iskivät etenkin vasemmistoedustajat. Silvia Modig (vas.) oli alkujaan esittänyt kysymyksen kehysriihessä linjatuista asumistuen leikkauksista. Modig kysyi, miten hallitus perustelee leikkausten alentavan vuokria ja säästävän rahaa.

– Yhdeksi syyksi ilmoitettiin se, että tällä pystytään alentamaan vuokria. Asumistuen vaikutuksesta vuokrien kehitykseen ei voi vetää näin yksinkertaisia päätelmiä. Muun muassa Kelan tutkijoiden analyysit ja tilastot osoittavat, että vuokrat ovat nousseet myös niinä vuosina, kun asumistukea ei ole korotettu, tai silloin, kun indeksit ovat olleet jäädytettynä, Modig sanoi.

–Tämä leikkaus osuu kaikkein koviten pääkaupunkiseudulla korkeita vuokria pienistä asunnoista maksaviin eli niihin, joilla on nyt jo kaikkein vaikeinta taloudellisesti. Asumistuen leikkaus ei johda automaattiseen vuokrien laskuun, mutta siihen se johtaa varmasti, että yhä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen asumiskustannuksistansa, Modig sanoi ja lisäsi yhä useamman joutuvan toimeentulotuen piiriin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) vastasi, että hallitus etsii toimenpiteitä asumistukimenojen kasvun tyrehdyttämiseksi. Hänen mukaansa hallitus on varautunut siihen, että yhä useampi joutuu toimeentulotuen varaan.

–Tulee toimintatapa — joka on muuten ollut Suomessa käytössä aikaisemminkin, tämä ei ole mikään uusi innovaatio eikä keksintö — jossa on tavoitteena osaltaan hillitä asumistukimenojen ihan liian jyrkkää kasvukulmaa, Rehula sanoi.

Li Andersson (vas.) sivalsi takaisin ja ihmetteli, mikä järki muutoksessa on.

– Kyllä on tämä keskustelu mielenkiintoista. Me nimittäin luulimme, että hallituksen tavoitteena oli purkaa kannustinloukkuja. Nyt me kuulimme ministeri Rehulan vastauksesta, että hallitus onkin varautunut siihen, että tämä meno siirtyy paikasta toiseen, asumistuesta toimeentulotuen puolelle. Nimenomaan kannustinloukkujen purkamisen näkökulmasta tässä ei ole mitään järkeä. Ne pahenevat sillä, että yhä useampi tuensaaja siirtyy asumistuen piiristä toimeentulotuelle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi, että asia on aivan selkeä ja sortui noloon lipsahdukseen.

–Asumistukijärjestelmä nykymuodossaan maksaa 2 miljardia vuodessa, ja väitän, että me pystyisimme kohdistamaan tämän ihmisten auttamiseen paljon tehokkaammallakin tavalla, koska se tällä hetkellä valuu vuokrien korotusten myötä vuokra-asuntojen omistajille, vuokrayhtiöille, erilaisille yleishyödyllisille yhteisöille, jotka omistavat näitä taloja.

–Toinen ongelma on se, että mitä korkeammaksi vuokrat nousevat, sitä pahemmaksi kannustinloukku muodostuu. Ja jos me korvaamme käytännössä sataprosenttisesti vuokran, niin se johtaa vääjäämättömästi vuokrien kasvuun, mikä on nähtävissä käyristä, tilastoista. Nyt me haluamme katkaista tämän, että vuokrat eivät nouse eivätkä kannustinloukut pahene, jotta työtä kannattaa ottaa vastaan.

Paavo Arhinmäki (vas.) huusi kesken puheenvuoron jo väliin, ettei nytkään korvata sataa prosenttia. Myös Silvia Modig iski kiinni lipsahdukseen.

–Tämä on todella hämmentävää, nyt on kyllä hallituksella faktat hakusessa. Orpo, te sanoitte, että jos me korvaamme asumisen sataprosenttisesti, se valuu vuokriin. Mutta emmehän me korvaa, 80 prosenttia hyväksytyistä vuokran enimmäismenoista me korvaamme. Toimeentulotuen kautta voidaan päästä 100 prosenttiin, mutta siihenhän te ajatte ihmisiä, Modig sanoi.

Orpo ei viitannut lipsahdukseen omassa vastauspuheenvuorossaan.

–Meidän tehtävämme täällä hallituksessa on tehdä ratkaisuja, joilla me ratkomme näitä ongelmia, ja me uskomme, että nämä toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Mitä tulee kannustinloukkutyöhön laajemmin, niin me jatkamme sitä työtä. Siinä valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet ovat tehneet erinomaista pohjatyötä. Heidän näkemyksiinsä myös nämä päätökset osin perustuvat, Orpo päätti vastauksensa.

Li Andersson ja Paavo Arhinmäki kuittailivat Orpolle vielä Twitterissä.

– Hallituksen asumistukileikkauksen perusteet ovat täysin hiekan päällä. Mm. Valtiovarainministeri Orpo luuli, että asumistuki 100% vuokrasta, tviittasi Arhinmäki.

– Petteri Orpo väittää kyselytunnilla, että asumistuki kattaa vuokran kokonaan. Tämä ei yksinkertaisesti vaan pidä paikkaansa, kirjoitti Andersson.