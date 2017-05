Robotitko vievät työpaikat? Kansanedustaja: Katsokaa Suomen autotehdasta

Uudenkaupungin autotehdas on osoittanut, että automaatio ja robotit voivat lisätä työtä, vaikka usein pelätään päinvastaista. Näin kirjoittaa kokoomuksen tamperelainen kansanedustaja Harri Jaskari Puheenvuoron blogissaan.

–Uudenkaupungin autotehdas toteutti niin tehokkaan autojen valmistuslinjan, että Saksassa ei ole pystytty vastaavaan piensarjatuotannon osalta. Siksi se sai uuden Mersun mallin valmistuksen ja etsii nyt tuhansia uusia työntekijöitä. Katosiko työ robottien mukana, Jaskari kysyy.

Autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive ilmoitti maaliskuussa 2016 Suomen suurimmasta robottihankinnasta, kun se hankki 250 robottia uuden Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin valmistusta varten. Samalla linjaston automaatioaste nousi yli 90 prosenttin. Vuotta myöhemmin tehdas kertoi avaavansa 1060 tehtävää.

Jaskari pohtii, kuinka paljon uusien työpaikkojen ja ideoiden syntymistä estetään, kun vanhoja työpaikkoja suojellaan.

–Nyt kuitenkin teemme valintaa Suomen suunnasta. On mahdollista, että tulevaisuudessa yhä harvemmalla on töitä ja vielä harvempi hyötyy sen tuloksista. Tai vaihtoehtoisesti työ uusiutuu, sitä on Suomessa runsaasti ja kaikki saavat palkkansa. Valinta on meidän, Jaskari kirjoittaa.