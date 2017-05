Kohuraportti Suomen 4mrd:n euron yritystuista: ”Vain 10% edistää yrityksiä”

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut kohutun virkamiesraportin yritystuista ja niiden vaikutuksista talouskasvuun. Raportin mukaan Suomen maksamien yritystukien kokonaissumma on noin 4 miljardia euroa. Suorien yritystukien osuus on noin 1,1 miljardia euroa.

Raportissa (pdf-tiedosto) kritisoidaan yritystukijärjestelmää huonoksi.

–Nykyinen yritystukijärjestelmä ei tue kansantalouden pitkän aikavälin tuottavuutta ja siten talouskasvua optimaalisesti. Vain noin 10 prosenttia tukien kokonaismäärästä edistää yritysten uudistamista, raportissa todetaan.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen oli tarkoitus ruotia suomalaista yritystukijärjestelmää ja ennakkotietojen mukaan leikata myös suorista yritystuista huhtikuun lopulla käydyssä puoliväliriihessä.

Lopulta Sipilä kuitenkin ilmoitti, että suurin osa näistä tuista oli sidottu koko hallituskaudeksi, eikä 1,1 miljardin euron suoriin yritystukiin siksi puututtu lainkaan. Sen sijaan verotukiin hallitus aikoo palata syksyn budjettiriihessä. Myöhemmin valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puolusteli päätöstä sillä, ettei hallitus halunnut vaarantaa heiveröistä kasvua.

Nyt julkistetun selvityksen mukaan Suomen tulisikin vähentää 2,9 miljardin euron verotukea yrityksille. Suoria yritystukia tulisi raportin mukaan kohdentaa erityisesti kannustamaan yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä.

Yritystukiraportin ympärille nousi kohu, kun sitä ei julkistettu ennen puoliväliriihtä, vaikka elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ilmoitti eduskunnassa, että se voidaan tuoda ministeriön verkkosivuille ”sama milloin”.

Julkistamista vaativat tuolloin muun muassa kansanedustajat Antero Vartia (vihr.) ja Paavo Arhinmäki (vas.).

–Minulla herää tosi iso kysymys siitä, mitä siellä mahtaa olla sellaista, josta asiantuntijat sanovat, että pitäisi tehdä, mutta meillä poliitikoilla ei uskallus riitä, Vartia ihmetteli tuolloin.

Virkamiesten mukaan jatkoselvityksiä on syytä tehdä erityisesti yritystukien vaikuttavuudesta.

–Olisi myös hyvä tarkastella yhteisöverotuksen erilaisten varausten tarkoituksenmukaisuutta nykyisessä toimintaympäristössä. Kokonaisuudessaan yritystukien kokonaistarkastelu olisi hyvä tuoda säännöllisin väliajoin hallituksen tarkasteltavaksi, tukien vaikuttavuuden ja tarpeellisuuden arvioimiseksi, raportissa (pdf) todetaan.