Ay-vaikuttaja: ”Työttömien armeija tuottaa 2 miljoonaa hakemusta kuukaudessa – hallitukselta lottopotti rekryfirmoille”

Hallituksen suunnittelemat työttömyystoimet tulevat olemaan lottopotti erilaisille rekrytointifirmoille, väittää ammattiliitto Pamin valtuuston varapuheenjohtaja ja SAK:n edustajiston jäsen Berhan Ben Ahmadi (sd.) blogissaan.

Ben Ahmadi uskoo, että hallituksen suunnittelema työnhakuvelvoite – vähintään 12 työpaikan hakeminen kolmen kuukauden aikana ehtona työttömyyskorvauksen saamiselle – tulee olemaan liikaa viranomaisten hoidettavaksi ja vaatimaan hakemusten käsittelyn ulkoistamista yksityisille yrityksille.

– Tämä ”uudistus” on monella tapaa kyseenalainen. 12 työpaikan hakuvelvoite johtaa siihen, että työttömät pääsevät tehtailemaan näennäishakemuksia, koska eivät saa viranomaisilta tarvittavaa palvelua vaan ovat oman onnensa varassa, Ben Ahmadi uskoo.

– Lähetettävien hakemusten määrä tarkoittaa käytännössä tätä: Työttömät 500 000 ihmistä lähettävät vähintään yhden työhakemuksen kerran viikossa näihin 20 000:een avoimeen työpaikkaan, joissa on keskimääräisesti noin kuukauden hakuaika. Pikaisesti laskettuna työttömien armeija tuottaa kuukaudessa vähintään 2 miljoonaa hakemusta näihin 20 000:een työpaikkaan sekä kaksi miljoonaa ”mitä olen tehnyt” -raporttia, jotka jonkun pitäisi käsitellä TE-keskuksissa tai tulevissa maakunnissa.

Ben Ahmadi kirjoittaa, että ”yritykset tai viranomaiset eivät yksinkertaisesti pysty käsittelemään tällaisia määriä hakemuksia tai raportteja”.

– Käsitykseni onkin se, että tämä työ siirretään välitysfirmoille, joille on jopa budjetoitu rahaa. Työpaikkailmoituksia ei enää kannata ilmoitella julkisesti, koska näin valtavien hakemusmassojen käsittely ei ole mahdollista, hän kirjoittaa.

– Hallituksen esitys on lottopotti erilaisille rekrytointifirmoille. He voivat välittää työpaikat eteenpäin kenelle parhaaksi näkevät. Tämä on myös hyvin linjassa sen kanssa, että rekrytointifirmat tulevat suorittamaan työttömien haastatteluja, Ahmadi jatkaa.

Ben Ahmadi väittää, että työttömillä tullaan näin ollen ”tekemään raa’asti rahaa”. Hän syyttää muutenkin uudistusta nykyisten julkisten palveluiden ylenkatsomisesta.

– Työttömien ja työnantajien kohtaamispaikaksi on tarkoitus luoda sähköinen Työmarkkinatori, jonne työttömät loisivat profiileja itsestään. Tällainen järjestelmä on jo nyt olemassa. Sen nimi on mol.fi mutta ah, tämähän on vielä julkisen TE-keskuksien oma palvelu. Oma veikkaukseni on, että nyt ollaan yksityistämässä SOTE:n rinnalla työpalveluita, hän kirjoittaa.

Lue myös: ”Tämä on täysin absurdi vaatimus” – Työttömille suunnitellaan läjää uusia velvoitteita