Anni Sinnemäki: Vihreillä 2 kriteeriä uudelle pj:lle – paljastaa oman suosikkinsa

Anni Sinnemäki kannattaa kansanedustaja Emma Karia vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäki toimi vihreiden puheenjohtajana vuosina 2009–2011.

–Minun näkemykseni mukaan ehdokkaista vahvin olisi Emma Kari, Sinnemäki sanoo Uudelle Suomelle.

Vihreät valitsevat uuden puheenjohtajan kesäkuussa puoluekokouksessa. Valinta tehdään jäsenäänestyksen pohjalta, joka käynnistyy jo toukokuussa. Ehdolla ovat Karin lisäksi Touko Aalto, Krista Mikkonen, Maria Ohisalo ja Olli-Poika Parviainen.

Uusi Suomi haastatteli torstaina seitsemän vihreiden entistä puheenjohtajaa. Heistä Tuija Brax sekä Tarja Cronberg ilmoittivat tukevansa Krista Mikkosta ja Osmo Soininvaara Touko Aaltoa. Sinnemäki vastasi Uuden Suomen yhteydenottopyyntöön perjantaina.

Sinnemäen tuki Karille ei tule yllätyksenä. Kun Kari ilmoitti ehdokkuudestaan Helsingin Sanomissa pääsiäisen jälkeen, hän kertoi tehneensä päätöksen lomaillessaan Keski-Suomessa yhdessä oman ja Sinnemäen perheen kanssa.

–Olemme me silloin tällöin tästä asiasta puhuneet. Oma panokseni keskusteluissa on ollut arvioida realistisesti tehtävän vaativuutta. Puolueen puheenjohtajuus on valtavan, valtavan haastava tehtävä. Ehdokkaan täytyy ennen kaikkea käydä läpi oma sisäinen palo ja halu asettaa itsensä niin alttiiksi niin vaativaan tehtävään, Sinnemäki toteaa.

Sinnemäki arvioi, että tehdessään valintaansa puheenjohtajaksi vihreiden jäsenet painottavat ennen kaikkea kahta asiaa.

–Ensimmäinen on kyky saavuttaa puolueen tavoitteille ja arvoille vaaleissa mahdollisimman laajaa kannatusta koko valtakunnassa ja toisaalta kykyä viedä läpi erilaisissa asetelmissa vihreitä tavoitteita ja arvoja, Sinnemäki sanoo.

–Nämä ovat ne kaksi perusasiaa, joita ihmiset arvioivat. Tietenkin ihmiset saattavat jonkin verran arvioida linja- ja profiilikysymyksiä, mutta tietyllä tavalla ne kilpistyvät tähän ensimmäiseen kohtaan, eli kykyyn saavuttaa hyvä tulos vaaleissa. Ehkä näiden ehdokkaiden joukossa, vielä tässä vaiheessa ainakaan, ei ole niin dramaattisia linjaeroja.