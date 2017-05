Venäläisen voitonpäivän Helsinki-marssin järjestäjä: ”Tämä ei liity mitenkään talvisotaan eikä Moskova maksa meille”

Vain reilun kuukauden vanha suomalais-venäläinen yhdistys RUFI järjestää Helsingissä venäläisperinteen mukaisen voitonpäivän marssin huolimatta saamistaan uhkauksista. Yhdistyksen puheenjohtaja kertoo Uudelle Suomelle, että yhdistys haluaa oikoa Venäjä-uutisointia ja olla vastapaino ”Venäjä-vihamielisyydelle”.

Venäjä-tutkija, dosentti Arto Luukkanen ihmetteli aiemmin, miksi seura haluaa juhlistaa marssilla toisen maailmansodan voittoa Suomessa, jota vastaan Neuvostoliitto soti. Luukkanen vihjasi, että kuvio kuulostaa ulkoa päin tuodulta ja syytti, että Venäjä haluaa kääntää omat sisäiset vaikeutensa ulkoisiin mellakoihin. Luukkanen pelkää ”uhomarssien” johtavan pahempaan vastakkainasetteluun ja asenteiden kovenemiseen.

RUFIn puheenjohtaja Daria Skippari-Smirnov kertoo Uudelle Suomelle, että yhdistys on saanut ”Kuolemattoman rykmentin” marssista niin paljon negatiivista palautetta, että yhdistys toimii järjestäjänä enää muodollisesti. Hänen mukaansa on ollut ”niin paljon kaikkea melua”, että järjestysvastuu katsottiin paremmaksi siirtää Facebook-ryhmälle, jota hän itse vetää. Hän korostaa, että kyseessä on täysin rauhanomainen kulkue.

–Ihmiset eivät oikein ymmärrä, että tämä ei liity mitenkään talvisotaan tai ole mitenkään Suomea vastaan, hän sanoo Uudelle Suomelle.

–Muistamme henkilökohtaisia omia pappoja ja mummoja, jotka sotivat fasismia vastaan, ja suomalaiset ovat yhtä hyvin tervetulleita, vaikka te soditte vastakkaisella puolella, mutta te myös olitte sodan uhreja. Se on meidän yhteinen historia, meidän yhteinen asia.

Marssista on uutisoitu Venäjälläkin ainakin Life-julkaisussa. Skippari-Smirnovin mukaan kyseessä ei ole Suomen ensimmäinen voitonpäivän marssi, sillä Kirkkonummella päin on järjestetty jo muutaman vuoden ajan pienempää marssia, josta hän ei itsekään ollut aikaisemmin kuullut.

Lue myös: Tutkija ihmettelee venäläisen voitonpäivän marssin tuomista Suomeen: ”Uho ei sovi tälle maalle”

Skippari-Smirnov huomauttaa, että jokaisella vähemmistöllä on oikeus ilmaista itseään ja moni on toivonut marssia. Suomen venäläisvähemmistölle asia on hyvin henkilökohtainen, sillä ”jokaisesta suvusta joku on aikanaan ollut sodassa mukana”. Hän itse ei näe marssissa mitään aggressiota tai uhkaa eikä niele väitettä vastakkainasettelun lietsomisesta.

–Nyt on varmaan sitten aika tehdä sovinto. Ei sitä voi kaivaa vanhaa haavaa loputtomasti. Nyt on mennyt yli 70 vuotta siitä. Pitäisi ehkä yrittää elä sovussa ja ystävyydessä.

Skippari-Smirnovin mukaan yhdistyksen jäseniä on uhkailtu: heitä on syytetty prostituutiosta ja kehotettu poistumaan maasta. On vihjattu, että ”tiedämme, missä asutte”. Tappouhkauksia ei kuitenkaan ole tullut. Poliisi myönsi marssille luvan keskiviikkona. Skippari-Smirnov on kertonut poliisille saaduista uhkauksista, mutta poliisi ei ole reagoinut asiaan, eikä hän ole varma, onko poliisi tulossa tapahtumaan paikalle.

Skippari-Smirnovin mukaan yhdistys toimii toistaiseksi omalla kustannuksellaan, eikä marssia tai toimintaa varten ole saatu rahallista tukea mistään.

– Totta kai suurlähetystö on kuullut meistä ja on tavallaan hyväksynyt tämän idean, mutta ei ole mitään suoria kytköksiä suurlähetystöön tai mihinkään muuhunkaan järjestöön.

”Suomi-Venäjä-seuralta hyvin vihamielistä tekstiä”

Yhdistys perustettiin Skippari-Smirnovin mukaan, koska perustajat kyllästyivät kylmään Venäjä-suhtautumiseen Suomessa. Hän puhuu valtamedian harrastamasta ”likaamisesta ja vaikenemisesta”. Skippari-Smirnovin mukaan yhdistys perustettiin myös vastapainoksi Suomi–Venäjä-seuralle, joka on hänen mukaansa pitkälti ”opposition äänitorvi”.

– Minua henkilökohtaisesti vaivasi Suomi–Venäjä-seuran suhtautuminen Venäjään, että hyvin vihamielistä tekstiähän ne kirjoittavat siellä omissa lehdissään.

– Haluamme tuoda vähän enemmän esiin Venäjän näkökulmaa. Se ei tarkoita, että Moskova maksaa meille. Se tulee ihan suoraan sydämestä, koska uskomme siihen asiaan.

Yhdistys suunnittelee hakevansa rahoitusta myöhemmin sekä Suomen että Venäjän valtiolta ja myös yksityiseltä puolelta. Skippari-Smirnovin mukaan yhdistyksen toimijoista puolet on suomalaisia ja puolet venäläisiä. Jäseniä on toistaiseksi kolmisenkymmentä, joista kymmenisen on aktiivijäseniä. Yleiskokous on toukokuun loppupuolella.

Nykyään tulkkina toimiva Skippari-Smirnov itse muutti Venäjältä Lahteen 8-vuotiaana 1980-luvun lopulla ja koki lapsuutensa alueen ainoana ulkomaalaisena vaikeaksi. Lukioaika Helsingissä oli kuitenkin jo helpompi. Hän haluaa muuttaa suomalaisten mielikuva Venäjästä. Hän ei ymmärrä, miksi valtamedia haluaa korostaa uhkaa ja paniikkia.

RUFI aikoo perustaa omat nettisivut ja blogin, joissa oikaistaan vääriä uutisia. Pohdinnassa on myös seminaareja russofobiasta ja muita Venäjä-tapahtumia.

Skippari-Smirnovin mukaan marssille odotetaan ainakin 50 henkeä, sillä Suomessa kovin suureen yleisötavoitteeseen ei ole mahdollista päästä. Marssilla kannetaan venäläisen perinteen mukaan kuolleiden läheisten valokuvia. Hänellä itsellään on mummonsa lähettämä kuva kuolleesta isoisoisästä. Tarkoitus on kävellä Sibeliuksen monumentilta kello 18 alkaen Rantakatua pitkin Pyhän Nikolain kirkolle.

LUE LISÄÄ: Tutkija ihmettelee venäläisen voitonpäivän marssin tuomista Suomeen: ”Uho ei sovi tälle maalle”

LUE SEURAAVAKSI:

Tuomioja ylisti Ruotsin maahanmuuttoa – Carl Bildt torjui: ”Karmean huono luku”

Ministeri myönsi: Verottajan päätös ”maalaisjärjen vastainen” – talkootarjoiluista ihmetys eduskunnassa