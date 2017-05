Kurdiaktiivi: Suurmoskeijaa ei tule rakentaa – Tanskan moskeijat varoittava esimerkki Suomelle

Muun muassa Kurdiliitossa vaikuttava kokoomuspoliitikko Seida Sohrabi toivoo, että suurmoskeijan rakentamiseen ei ryhdytä Suomessa.

Sohrabin mukaan Helsingin moskeijahankkeen torppaaminen olisi ennaltaehkäisyä, ”sillä moskeijahanketta ympäröi paljon epäselvyyksiä, jotka aiheuttavat huolenaiheita”.

– Yksi näistä huolenaiheista on sisäministeriönkin mukaan se, että rahat tulevat yhteiskunnasta, joka eroaa Suomesta huomattavasti. Esimerkiksi sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kysyy, miten se rahoitus vaikuttaisi moskeijan toimintaan? Millaista oppia siellä julistettaisiin ja millä tavalla ihmisiä kannustettaisiin osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, Sohrabi kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Helsinkiin kaavailtavissa oleva sunnimoskeija ei ole vain kuntakysymys vaan nimenomaan valtakunnallinen kysymys. Mitä aatevirtauksia Suomeen tulisi ja minkälaista islamilaista linjaa moskeijoissa puhuvat imaamit edustaisivat?

Sohrabi viittaa asiantuntijalausuntoihin, joiden mukaan Arabian niemimaalta tulleen rahoituksen on huomattu olleen yhteydessä ääriajatteluun. Suomessakin on jo nyt käynyt useita tunnettuja radikaalisaarnaajia, kuten Uusi Suomi tällä viikolla uutisoi. Sohrabi ottaa esimerkiksi Tanskan muslimiyhteisön tilanteen.

– Tanskassa on mm. paljastunut, että Tanskan koraanikouluissa opetetaan ankaraa sharia-lakia. Dokumentin salaa kuvattu materiaali osoittaa, kuinka moskeijoissa saarnataan tiukkaa islamilaista lakia, Tanskan laeista piittaamatta, Sohrabi muistuttaa.

– On hyvin huolestuttavaa, että valtion laki koetaan alisteisena islamilaiselle laille eikä päinvastoin.

Sohrabi esittelee blogissaan esimerkkejä tietyistä suomalaisten imaamien julkisista kannanotoista, jotka eivät myöskään edusta ”maltillista linjaa”.

Sohrabi edustaa Kurdiliittoa varajäsenenä valtakunnallisessa etnisten suhteiden neuvottelukunnassa. Suomen kurdiväestön on kerrottu suhtautuvan varauksellisesti moskeijahankkeeseen. Sohrabin mukaan hänen kirjoituksensa tarkoitus on ”kertoa päättäjille ja kansalaisille, että kansa on aidosti huolissaan”.

– Tarkoitus ei ole luoda vihamielisyyttä muslimeja kohtaan. Suurmoskeijahankkeesta ollaan Suomen muslimipiireissäkin huolissaan. Vastustus ei liity millään lailla maahanmuuttokielteisyyteen tai rasismiin ja kuten Atte Kaleva totesi, tämä ei liity uskonnonvapauteen, vaan tämä on nimenomaan poliittinen kysymys. Me haluamme olla varmoja siitä, että moskeijoissa opetettavat islamin opit eivät ole ristiriidassa Suomen lain ja suomalaisten ihmisoikeuskäsitysten kanssa.

Sohrabi uskoo, että Bahrainin keräämän rahoituksen takana on pyrkimys ”ohjailla poliittisesti Suomen muslimiyhteisöä”.

– Näiden edellä mainittujen asioiden takia olen sitä mieltä, ettei Suomeen pitäisi rakentaa suurmoskeijaa. Uskon, etten ole kannassani yksin.

