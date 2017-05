Jussi Halla-aho Ylelle: ”Jos tulisin hallitukseen, meidän olisi vaikea edistää tavoitteitamme”

Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivä Jussi Halla-aho ei tavoittele ministerinsalkkua.

– Jos minun kaltaiseni selvästikin provosoiva hahmo tulisi hallitukseen, meidän olisi vaikea edistää hallituksessa omia tavoitteitamme, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän perusteli haluttomuuttaan ministeriksi myös sillä, ettei ole kansanedustaja.

–Tulee ihan se käytännön riski, että ministeri on kiristettävissä. Hänelle voidaan sanoa, että jos et tanssi pillin mukaan, niin lennät hallituksesta pihalle. Silloin se tilanne on ihan erilainen, jos ihmisellä ei ole kansanedustajan paikkaa selkänojana.

Halla-aho nosti esiin myös kokoomuksesta itseensä kohdistuneen arvostelun.

–Kokoomus on sitonut aika paljon poliittista arvovaltaansa minun vastustamiseeni. Siinä saattaisi helposti käydä niin, että jos minusta tehtäisiin ministeri, niin koko loppuhallituskauden ajan osa hallituskumppaneista keskittyisi osoittamaan minulle kaapinpaikkaa.

Halla-ahon mukaan ei olisi myöskään luontevaa, että puheenjohtajuudesta luopuva Timo Soini jatkaisi ulkoministerinä.

–Pitäisin sitä tilannetta aika erikoisena, että puolueen väistynyt puheenjohtaja pitää hallussaaan puolueen raskainta salkkua hallituksessa. Se voisi johtaa tiettyihin ongelmiin, varsinkin kun media tai muut puolueet pohtivat, että kenelle soitetaan, kun pitää tietää perussuomalaisten ministeriryhmän kanta

Soini on ilmoittanut haluavansa jatkaa ulkoministerinä.

–Ulkoministerin tehtävä on minulle suuri kunnia. Olen hoitanut vaativaa tehtävää hyvin. Mielelläni jatkaisin siinä vaalikauden loppuun. Tämä riippuu useammasta asiasta, aivan ensiksi siitä, että puolue jatkaa hallituksessa, hän sanoi ilmoittaessaan luopuvansa puheenjohtajuudesta maaliskuussa.

Lue lisää: Timo Soini: ”Edessä on jotakin muuta”

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten ministerit voisivat jatkossa olla ”enemmän neutraaleja” henkilöitä.

Hän linjasi Ykkösaamussa myös, että maahanmuuttopolitiikka nousisi puolueen politiikassa tärkeämpään rooliin, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi. Lisäksi Halla-aho kertoi aikovansa edistää Suomen eroa Euroopan unionista ja yhteisvaluutasta.

Toinen perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas Sampo Terho on jo aikaisemmin linjannut, että paluu omaan valuuttaan Suomessa näyttää mahdolliselta ja jopa todennäköiseltä tietyllä aikavälillä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi asiaa viime viikonloppuna toteamalla, että Suomen Eurooppa-politiikka ei muutu.

