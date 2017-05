Ruotsalainen tutkija arvioi Suomea: ”Ainakin kaksi kertaa osoittanut poliittista taitavuutta”

Ruotsin Kokonaispuolustuksen tutkimuslaitoksen FOIn analyytikko Robert Dalsjö kehuu Suomea notkeudesta ja taitavuudesta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Dalsjön mukaan tästä on saatu ainakin kaksi esimerkkiä 1900-luvulla.

–Ainakin kaksi kertaa 1900-luvulla Suomi on todistanut olevansa notkea vaihtaessaan puolta geopolitiikassa ja valitessaan taitavasti oikean hetken siteiden katkaisemisessa häviäjän kanssa. Tällaista poliittista taitavuutta Suomi osoitti muun muassa 1944 ja 1990, Dalsjö kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin Working Paper - sarjassa julkaistussa katsauksessaan.

Vuonna 1944 Suomi irtautui toisesta maailmansodasta ja vuonna 1990 presidentti Mauno Koivisto mitätöi yksipuolisella tulkinnallaan Pariisin rauhansopimuksen ne artiklat, joissa rajoitettiin Suomen puolustusjärjestelmiä.

Dalsjö pitää mahdollisena, että Suomi toimii samoin Naton suhteen.

–Ruotsalaiset ovat luottavaisia sen suhteen, että heillä on johtoasema kilpajuoksussa Washingtoniin, mutta kannattaa ottaa huomioon sekin mahdollisuus, että heidät ohitetaan, hän kirjoittaa.

Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka pitää Dalsjön havaintoa sävähdyttävänä.

–Suomi pitää avoinna mahdollisuutta liittyä Natoon. Sitä vaihtoehtoa Ruotsi ei ole näkevinään. Dalsjö toteaa tämän omalla tavallaan, ja se sävähdyttää, Tarkka toteaa kolumnissaan.

–Suomi ei varoittanut etukäteen yllätyksistään 1944 ja 1990. Sitä ei tehnyt Ruotsikaan 1990 ottaessaan suunnan kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Suomi oli vähällä jäädä kuin nalli kalliolle. Historia ei välttämättä toista itseään, mutta silti on ehkä hyvä muistaa, että sekä Ruotsilla että Suomella on menneisyydessään merkittäviä äkkiliikkeitä ilman ennakkovaroitusta, hän jatkaa.

Dalsjön mukaan Ruotsi on joutunut vahvan ja äkillisen haavoittuvuuden tunteen valtaan, koska Venäjä on jälleen noussut alueelliseksi uhkaksi ja hylännyt eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen.

–Lisäksi suurin osa perinteisistä, liittoutumattomuutta puolustavista argumenteista on menettänyt merkityksensä. Julkinen ja poliittinen mielipide on liukunut kannattamaan Nato-jäsenyyttä niin pian kuin mahdollista. Silti merkittävä osa ruotsalaisista ja maan poliittisesta luokasta pitää puolustusliittoa edelleen kauhistuksena. Ruotsin nykyinen keskusta-vasemmistolainen hallitus yrittää nyt mahdottomia: se ylläpitää hyvin läheisiä puolustussuhteita kahdenvälisesti Yhdysvaltain ja Suomen kanssa sekä Naton kanssa, mutta pysyttelee muodollisesti liittoutumattomana. Tähän mennessä linjaus on onnistunut hämmästyttävän hyvin. Nähtäväksi kuitenkin jää, onko tämä lähestymistapa pitkällä aikavälillä kestävä, hän kommentoi.