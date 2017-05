Tutkijalta raju ryöpytys yritystuille: ”Tämä on yksinkertaisesti skandaali”

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, entinen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n julkisten palvelujen ja kilpailututkimuksen erikoistutkija Heikki Pursiainen kuvailee suomalaisia yritystukia skandaaliksi.

Perjantaina julkistetun virkamiesraportin mukaan vain kymmenen prosenttia noin neljän miljardin yritystuista on perusteltuja.

–Tukiaisten määrä on jättiläismäinen. Silti hallituksen mielikuvitus ei puoliväliriihessä riittänyt yhdenkään tuen leikkaamiseen. Se oli hallituksen mielestä kovin vaikeaa ja kaikilla tuilla on puolustajansa. Yksimielisyys löytyi kuulemma niin pienistä asioista, ettei kannattanut leikata. Tämä on yksinkertaisesti skandaali, Pursiainen kirjoittaa Liberan blogissa.

–Samaan aikaan kun kansalaisia verotetaan äärimmäisen kireästi ja hyödyllisiä toimintoja leikataan, rahaa riittää hukattavaksi tukiaisiin miljardikaupalla, hän jatkaa.

Pursiaisen mukaan sekä verotukia että suoria tukia yrityksille olisi voitu leikata, ja säästyneet rahat hallitus olisi voinut käyttää veronalennuksiin.

–Tuissa ei nimittäin ole pahinta se, että rahaa siirtyy veronmaksajilta erityissuosiossa olevien yritysten omistajien taskuun. Sekin on tosin varmaan monesta veronmaksajasta vähän mälsää. Pahinta tuissa on se, että niillä kannustetaan kannattamattomaan liiketoimintaan, Pursiainen kuittaa.

Virkamiesraportin mukaan Suomen tulisikin vähentää 2,9 miljardin euron verotukea yrityksille. Suoria yritystukia tulisi raportin mukaan kohdentaa erityisesti kannustamaan yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä.

Yritystukiraportin ympärille nousi kohu, koska sitä ei julkistettu ennen hallituksen puoliväliriihtä.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen oli tarkoitus ruotia suomalaista yritystukijärjestelmää ja ennakkotietojen mukaan leikata myös suorista yritystuista huhtikuun lopulla käydyssä puoliväliriihessä. Sipilä kuitenkin ilmoitti, että suurin osa näistä tuista oli sidottu koko hallituskaudeksi, eikä 1,1 miljardin euron suoriin yritystukiin siksi puututtu lainkaan. Sen sijaan verotukiin hallitus aikoo palata syksyn budjettiriihessä. Myöhemmin valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puolusteli päätöstä sillä, ettei hallitus halunnut vaarantaa heiveröistä kasvua.

