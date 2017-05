Hallintoylilääkäri suomii sotea: ”Sipilän hallitus on uhkarohkea”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen moittii sote-uudistusta uhkarohkeaksi Puheenvuoron blogissaan. Hän arvostelee myös Juha Sipilän (kesk.) hallitusta kovasta riskinotosta.

–Sipilän hallitus on rohkea etsiessään mahdollisuuksia uudistaa suomalaista yhteiskuntaa ja sen rakenteita. Sote-uudistuksen osalta se on kuitenkin uhkarohkea, kun uudistusta ei kunnolla vaiheisteta ja uudistuksen aikataulut tehdään epärealistisen tiukoiksi, Lehtonen kommentoi.

Hän muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on sote-uudistuksen vaikutusarviossaan listannut useita uudistuksen toteutumiseen liittyviä riskejä. Lehtosen mukaan merkittävä osa riskeistä liittyy uudistuksen liian nopeaan läpivientiin.

–Lähes kaikki asiantuntijat ovat omissa arvioinneissaan korostaneet sitä, että uudistus tulisi tehdä vaiheittain ja hankkia kokemusta uuden järjestelmän toiminnasta ennen sen täysimittaista käyttöönottoa. ”Parempi katsoa kuin katua” toteaa vanha suomalainen sananlasku. Sote-uudistukseen ei kuitenkaan ole rakennettu riskinhallintamekanismeja, jotka mahdollistaisivat perääntymisen, jos uudistuksen jokin osa-alue ei toimi taikka koko järjestelmä osoittautuu epäonnistuneeksi, hän huomauttaa.

Lehtonen on huolissaan muun muassa siitä, että uuden sote-järjestelmän hallintamekanismi perustuu hänen mukaansa ”syvään uskoon tietotekniikan kaikkivoipaisuudesta”.

–Ministeriöiden ja maakuntien sekä yhtä lailla ammattihenkilöiden ja potilaiden pitäisi uusien ja entistä parempien tietojärjestelmien avulla pystyä hallitsemaan niin järjestelmäkokonaisuutta kuin yksittäisen potilaan hoitoa. Maassa on toki saatu jo aikaan keskitetty potilastiedon arkisto – sen kehittämiseen on vain mennyt yli 10 vuotta aikaa. Tuntuu ylioptimistiselta, että seuraavan kahden vuoden aikana saataisiin aikaan uutta sote-maailmaa tukeva tietojärjestelmärakenne, kun sote-rakenteenkaan yksityiskohdatkaan eivät vielä ole selvillä, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mielestä sote-valmistelua pitäisi tänä vuonna tehdä jo useiden tuhansien ihmisten, jotta monimutkaisen rakennelman yksityiskohdat olisivat siinä kunnossa, että rakennelmaan voisi muuttaa jo puolentoista vuoden kuluttua.

–Haasteena rakennelman kokoamiselle on piirustusten sekavuus ja muuntelu rakentamisen aikana. On myös ilmeistä, että hallinnon eri tahoilla on varsin erilaiset käsitykset sen suhteen, miltä rakennelman tulisi näyttää.

