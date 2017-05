Kova ulostulo maahanmuuttopolitiikasta: ”Päätöksentekijöillä on pää pensaassa”

Turkulainen kaupunginvaltuutettu, maahanmuuttotyötä tekevä Muhis Azizi (kok.) arvostelee Juha Sipilän (kesk.) hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa kovin sanoin.

–Nyt jos koskaan on herättävä huomaamaan kuinka hatarapohjainen on hallituksemme maahanmuuttopolitiikka. Tämä hallitus antaa nopeaan tahtiin kielteisiä päätöksiä ja samalla jättää turvapaikanhakijat oman onnensa nojaan, mutta ei myöskään kykene käännyttämään heitä maasta pois. Samaan aikaan kun henkilö on saanut useita kielteisiä päätöksiä, hänellä ei ole oikeutta tehdä töitä eikä hän enää kuuluu vastaanottokeskuksen tuensaajiin. Turvapaikanhakija lentää myös ulos vastaanottokeskuksesta, joten majoitustakaan ei ole saatavilla. Odotetaan siis, että uuspaperittomat katoaisivat omin voimin pois Suomesta ja kaikki hoituisi näin yksinkertaisesti, hän toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Azizi kuvailee tilannetta ”erittäin vaaralliseksi”, koska paperittomien lukumääränsä ”vain lisääntyy lisääntymistään”.

–Tällä hetkellä Suomen päätöksentekijöillä on ikään kuin pää pensaassa ja he luulevat tilanteen rauhoittuvan itsekseen, mutta henkilökohtaisesti minulle tulee sellainen olo, että valtio odottaa, että joku edellä mainituista toivottomista paperittomista tipahtaa niin syvälle kuiluun ja vaipuu sellaiseen epätoivoon, että hän alkaa käyttäytyä itseään tai muita vahingoittavalla tavalla. Ja vasta tällöin valtio alkaa kiristää verkkojaan ja oikeuttaa itsellensä järeämmät menetelmät paperittomien maasta poistamiseen, Azizi kirjoittaa.

–Hallituksemme maahanmuuttopolitiikassa on siis vakava aukko, joka luo erittäin vaarallisen pohjan kohti maamme turvattomuutta, hän jatkaa.

Azizi nostaa esiin Helsingin Sanomien sunnuntaisen uutisen irakilaistaustaisten turvapaikanhakijamiesten harjoittamasta seksityöstä Suomessa. Hän kertoo kuulleensa, että vastaavaa on tapahtunut Suomessa jo pidemmän aikaa.

–Maahanmuuttopolitiikassa ei kyetä tai haluta nähdä tilanteen katastrofaalisuutta, eikä pyritä tarkastelemaan tilannetta paperittoman näkökulmasta; henkilön, joka tulee kulttuurista, jossa suurin tabu on miehen itsensä myyminen rahasta. Ja kun henkilö on tarpeeksi syvässä montussa vailla tulevaisuuden päämäärää, vailla perhettä, evättynä mahdollisuus laillisen toimentulon hankkimiseen, ajautuneena tekemään rahan vuoksi mitä häpeällisimpiä tekoja, on hän alttiimpi kuin koskaan jäämään saaliiksi erilaisten väkivaltaisten ääriryhmien hampaisiin, Azizi kommentoi.

–Tällaiset aiemmin yhteisöttömässä tyhjiössä elävät epätoivoiset mustat lampaat, voivatkin yhtäkkiä kokea, että heitä alettaisiin jälleen arvostaa yksilönä kaikkien häpeällisten tekojensa jälkeen, kun he liittyvät väkivaltaisiin ääriryhmien riveihin. Tällaisia juuri ääriryhmät etsivätkin; helppoa riistaa, jotka ovat henkisesti niin kadoksissa, että heidän manipulointinsa on helppoa. Heidät voidaan saada ajattelemaan, että kaikki likaisemmatkin synnit sovitetaan seuraamalla ääriryhmien vielä likaisempaa ideologiaa, hän jatkaa.

Azizi esittää yhdeksi ratkaisuksi ongelmaan tilapäisten oleskelulupien palauttamista.