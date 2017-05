Tuleeko duunarille palkkaan taas 0% lisää? – SAK: Työllisyys ei ensimmäisenä mielessä

Työllisyys ei ole välttämättä ammattiliitoilla ensimmäisenä mielessä, kun ne ryhtyvät valmistelemaan omia tavoitteitaan syksyn työmarkkinakierrokselle. Näin arvioi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

–Kun matalia sopimuksia on tässä monet, monet kerrat työllisyysargumentilla myyty ja siitä huolimatta vaikutuksia ei ole kovin nopeasti tapahtunut, niin ei se välttämättä ole sellainen asia, joka on ensimmäisenä mielessä, kun liitot asettavat omia tavoitteitaan, sanoo Eloranta Uudelle Suomelle.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus otti yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen nostaa Suomen työllisyysasteen (työllisten määrä/työikäisten määrä) 72 prosenttiin. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vetosi huhtikuun lopulla pidetyssä hallituksen puoliväliriihessä työmarkkinajärjestöihin, jotta ne tekisivät maltillisia palkkaratkaisuja ja ”työttömien kannalta hyviä ratkaisuja”.

Hallituksen pelkona on, että palkkojen eli työn hinnan korotukset nostaisivat myös kynnystä palkata lisää työntekijöitä sekä toisaalta heikentää nyt kohentunutta kustannuskilpailukykyä ja sitä kautta talouskasvua.

Työllisyysasteen nostoa pidetään tärkeänä edellytyksenä Suomen velkaantumisen katkaisemiseksi. Viime vuonna työllisyysaste oli 68,7 prosenttia ja talouden arviointineuvosto katsoo tavoitteen jo karanneen. Liittojen vaatimusten prosenttilukuja Eloranta ei halua arvioida.

Eloranta korostaa, että kun työntekijäjärjestöt ovat aiemmin sopineet matalista ratkaisuista osana ratkaisuja, joissa on tuettu työttömien toimeentuloa. Nyt ehdotettua aktivointimallia Eloranta pitää merkittävänä heikennyksenä, joka on ristiriidassa aiempien sopimusten kanssa.

–Tämä leikkurimalli mitä on suunniteltu, että pitäisi olla 18 tuntia töissä tai palveluissa kolmen kuukauden jaksolla, kohtelee työttömiä hyvin eriarvoisesti eri puolilla Suomea. Kaikilla ei ole mahdollisuutta siihen, joten se näyttäytyy puhtaana leikkurina, Eloranta kertoo.

SAK:n puheenjohtaja korostaa, että kaikki sopimukset tehdään kussakin ammattiliitossa, eikä keskusjärjestö ohjaa jäseniään.

Samalla Eloranta huomauttaa, että palkkamalttia vaatinut hallitus voi itse vaikuttaa vielä syksyn työmarkkinakierroksen ilmapiiriin. Kesällä käsitellään työntekijäjärjestöille tärkeitä työaikalain- ja työsopimuslain uudistuksia.

–Jos heikennyksiä tai vaikeutuksia tulee, niitä on perinteisesti pyritty kompensoimaan. Mikä se tapa tai yksityiskohta on, siihen on liian varhaista ottaa kantaa ja se on myös liittojen asia kommentoida, toteaa Eloranta.

Miten tasapainoisia ratkaisuja Sipilän hallitus on tähän mennessä tehnyt?

–No eihän tämä nyt ihan balanssissa ole ollut. Tässä on sellaista, että kaikkien muiden tavoitteet paitsi palkansaajien tavoitteet ovat olleet kärjessä. Historia ei ole kauhean hyvä, mutta totta kai aina voidaan toimintaa ja suhtautumistapaa, Eloranta sanoo.

