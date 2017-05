Tom Packalén: Jos Hollanti voi estää Turkin poliitikkojen maahantulon, Suomikin voi estää radikaalisaarnaajat

Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén on pettynyt sisäministeri Paula Risikolta (kok.) saamaansa vastaukseen radikaalisaarnaaja-asiassa.

Packalén kysyi viime viikolla eduskunnassa Risikolta, harkitseeko Suomi tiettyjen radikaalisaarnaajien asettamista maahantulokieltoon Tanskan esimerkin mukaisesti. Ministerin vastaus jäi puolitiehen Risikon vedotessa siihen, että rikokseen syyllistyneitä, rekistereistä löytyviä tulijoita seurataan ja heidän liikkumisensa Suomessa arvioidaan tapauskohtaisesti.

–On tietysti ymmärrettävä, että jos [tulija] ei ole vielä rekisterissä eikä ole vielä rikokseen syyllistynyt vihapuheenkaan näkökulmasta, niin tänne tuleminen on vaikea estää, Risikko sanoi.

Packalénin mielestä vastaus oli tyhjänpäiväinen, sillä rajanveto sen suhteen, missä vaiheessa mahdollisesti terrorismiin yllyttävät puheet muuttuvat rikoksiksi, on hankalaa. Kansanedustajan arvion mukaan se, mitä jihadistisaarnaajat puhuvat tai tekevät julkisuudessa, ei välttämättä täytä rikoksen tunnusmerkistöä.

–Eiväthän he sano, että tehkää itsemurhaiskuja, vaan antavat oikeutuksen ilmiölle ja perustelevat sitä uskonnolla, Packalen sanoo.

Hänen mukaansa maahantulon estäminen ei tässä tapauksessa voi olla viranomaisten harkinnan varassa, vaan poliittinen ohjaus on välttämätöntä. Tanskassa poliitikot loivat ”mustan listan” henkilöistä, joita ei saa päästää maahan.

–Jos viranomaisilla ei ole pykälää, mihin pystyvät vetoamaan, se on yhtä tyhjän kanssa, Packalen sanoo.

–Päätöksenteko ei saa jäädä yksittäisen viranomaisen kontolle, vaan tämä vaatii poliittista ohjausta.

Risikko antoi myös ymmärtää, että maahantulon estäminen on vaikeaa, jos rikoshistoriaa ei ole. Packalén on eri mieltä.

–Kansalliseen turvallisuuteen vedoten pystytään rajoittamaan EU-kansalaisten liikkumista – kuten Tanska teki. Tämä on sellaista sanahelinää. EU:n perusperiaate on vapaa liikkuvuus, mutta ei-toivottujen henkilöiden osalta sitä voidaan rajoittaa, Packalén sanoo.

–Kyllähän Hollantikin juuri päätti, että turkkilaisia poliitikkoja ei päästetty maahan – mikä on vielä paljon radikaalimpi veto! Eikä tästäkään mitään älämölöä EU:n sisällä tullut. Jos on tahto, niin me pystymme tekemään tällaisia päätöksiä, hän jatkaa.

Packalén arvioi, että hallituksessa saattaa ministerin vastauksesta huolimatta hyvinkin olla haluja edistää yksilöityjen radikaalipuhujien maahantulo. Hän arvelee, ettei ministeri Risikkokaan välttämättä lopulta vastustaisi asiaa.

–Tämä on vaikea kysymys ja tulee yllättäen ministerille [kyselytunnilla], Packalén ymmärtää.

–Harva näitä [saarnaajia] nyt hirveästi suosii, kyllä kaikki ovat suhteellisen yhdessä rintamassa jihadismia ja sen leviämistä vastaan.

Packalén sanoo, että vaikka radikalismia levittäviä saarnaajia ei ole paljon, voi yhdelläkin puhujalla olla suuri merkitys yksittäisten ihmisten tekojen kannalta.

–Suurin osa [radikalisoitumisesta] tapahtuu netin välityksellä, mutta tällainen karismaattinen saarnaaja voi yhtäkkiä antaa jollekulle perustelun, että tämä on se hänen tehtävänsä tässä maailmassa.

Packalén aikoo jatkaa aloitteensa edistämistä.

–Täytyy yrittää saada asiaa eteenpäin hallituksen sisällä ja tarvittaessa tehdä oma lakialoite, jos hallitus ei sitä itse tee.

LUE MYÖS:

Radikaalisaarnaajille maahantulokielto Suomeenkin? – Ministeri kierteli perussuomalaisen kysymystä

Salavideo Tanskan moskeijoista johti toimiin – kuudelle saarnaajalle maahantulokielto

Supo vahvistaa: Kaksi Tanskan kieltämistä islamistisaarnaajista käynyt Suomessa