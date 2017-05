Karu raportti julki: Valtio menetti Talvivaaraan 320 milj. € – Suomi kurjaan tilastokärkeen

Suomen takaukset ovat kansainvälisesti tarkasteltuna korkealla tasolla, kertoo valtiovarainministeriön (VM) tänään julkaisema katsaus. Viime vuosien merkittävimmäksi realisoituneeksi riskiksi nousevat sijoitukset Talvivaaran kaivokseen.

Sijoitus on alas kirjattu Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin jälkeen marraskuussa 2014. Vuosikatsaus luotaa valtion taloudellisia vastuita ja riskejä.

– Viime vuosien merkittävimmäksi realisoituneeksi riskiksi menetettyjen pääomien muodossa nousevat esiin Solidium Oy:n sijoitukset vuodesta 2011 alkaen 150 miljoonaa euroa Talvivaaran Kaivososakeyhtiöön, katsauksessa todetaan.

Katsauksen mukaan kalliiksi ovat tulleet myös tuotantomenetelmästä aiheutuneet merkittävät ympäristöhaitat, joiden ehkäisemistä on jouduttu rahoittamaan valtion talousarvion kautta noin 126,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi on maksettu tappiokorvauksia Finnvera Oyj:lle noin 44 miljoonaa euroa sen takaustoiminnasta kaivosyhtiölle.

–Kaiken kaikkiaan Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivostoiminnasta aiheutuneet talousarvion kautta rahoitetut ympäristövahinkojen ehkäisemisen kustannukset ja Finnveran tappiokorvaukset sekä Solidiumin menetetyt sijoitukset ovat nousseet noin 320 miljoonaan euroon.

VM:n mukaan toiminta kaivoksella ja metallien jalostuslaitoksessa on elpynyt viime vuoden aikana ja ympäristöturvallisuus on toistaiseksi saatu varmistettua. Kaivostoimintaa jatkamaan on perustettu Terrafame Oy, jonka valtio omistaa Terrafame Group Oy:n kautta. Terrafamen lisäpääomittaminen on tähän mennessä vaatinut 491,5 miljoonaa euroa, joiden arvioidaan kattavan toiminnan kustannukset kesään 2017 saakka.

Alkuvuonna 2017 saatiin solmittua jatkorahoitussopimus uutena omistajana mukaan tulevan sijoitusrahaston Galena Asset Managementin kanssa, joka kuuluu singaporelaiseen Trafigura -konserniin. Media on nostanut esiin Trafiguran epämääräisen taustan skandaaleineen ja ympäristörikoksineen.

Valtio kantaa yhä riskit

Sopimus edellyttää Terrafame Groupin sijoittavan Terrafameen omaa pääomaa 25 miljoonaa euroa sekä lisäsitoumuksena 50 miljoonaa euroa.

–Valtiolle jäävät edelleen kaivostoiminnan riskit, sillä sen omistusosuus Terrafame Oy:stä em. järjestelyn jälkeen on 84,2 %.

Pääministeri Juha Sipilä sanoi helmikuussa, että tehty omistusjärjestely on valtion kannalta taloudellisestä järkevä ja puolusti päätöstä toiminnan jatkumisesta.

–Sulkemispäätös olisi vienyt 300–400 miljoonaa euroa valtion kassasta lisää sinne jo sijoitetun rahan lisäksi. Sijoituspäätöksissä noteerattu yhtiön arvostus osoittaa, että valtion Terrafameen sijoittamat varat eivät ole menneet hukkaan, Sipilä kirjoitti blogissaan viitaten Trafigura-kuvioon.

VM:n mukaan Suomen julkisen talouden takaukset suhteessa kokonaistuotantoon ovat EU-maista korkeimmat, vaikkakin maiden välisten takausten nimellisarvojen vertailu on hankalaa muun muassa eri maiden erilaisten raportointikäytäntöjen vuoksi. Saatavilla on kuitenkin ollut Eurostatin keräämä aineisto vuodelta 2015.

Kaikkien Suomen valtion takausten nimellisarvo on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa ja on nyt 46 miljardia euroa eli noin 21,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Tämän lisäksi kansainvälisille rahoituslaitoksille vaadittaessa maksettavien pääomavastuiden määrä on katsauksen mukaan moninkertaistunut lähinnä EU:n talouskriisin hoidon myötä. Niiden suhde kokonaistuotantoon on 8 prosenttia eli noin 18 miljardia euroa.

