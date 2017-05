Poliisilla käsissään sekava vyyhti Sastamalassa: ”Jos kaksi on hengettömänä, niin mitä ja kuka”

Sastamalan henkirikoksen uhrit on tunnistettu ja viestit heidän omaisilleen on lähetetty, sanoo rikoskomisario Ari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitoksessa. Uhrien sukupuolta tai ikää Luoto ei vielä tutkinnan tässä vaiheessa halua paljastaa.

Poliisi hälytettiin sastamalaiseen asuntoon Hossantiellä kymmenen jälkeen maanantai-iltana. Asunnosta löydettiin kaksi henkirikoksen uhreina menehtynyttä henkilöä ja neljä muuta ihmistä. Poliisi otti kaikki neljä kiinni, mutta kolme heistä on toimitettu sairaalahoitoon.

Tarkkaa kuvaa tapahtumista poliisilla ei vielä ole.

–Jos mietitään, että asunnossa on useita henkilöitä nyt ollut, niin tietenkin tässä on aika paljon selvittämistä. Jos kaksi on hengettömänä, niin mitä ja kuka sitten. Se tässä on sitten tämän aamupäivän ja varmaan vielä iltapäivänkin asia, kun useampi henkilö on sairaalahoidossa, Luoto sanoo Uudelle Suomelle.

–Missä vaiheessa heitä päästään kuulemaan, että saadaan jonkin näköinen kokonaiskäsitys, niin kyllä se voi jonkin aikaa viedä.

Luodon mukaan tutkinnassa ei ole toistaiseksi selvinnyt henkirikoksen tekotapaa tai mahdollista välinettä. Myös asunnossa olleiden mahdollista päihtymystilaa selvitetään.

Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää iltapäivällä.