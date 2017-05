Ex-kirkkoherra Marja-Sisko Aalto huolestui: Repiikö homoparialoite kirkon kahtia?

Imatran ex-kirkkoherra Marja-Sisko Aalto on huolissaan ponnesta, joka on kirjattu kirkolliskokouksen avioliittoaloitteeseen. Kirkolliskokouksessa valiokuntakäsittelyyn edennyt aloite antaisi papeille oikeuden vihkiä samaa sukupuolta olevia, mutta Aalto nostaa esiin aloitteen eräänlaisen porsaanreiän. Aalto on suurelle yleisölle tuttu sukupuolenvaihdoksensa aiheuttamasta kohusta.

Aalto joutui luopumaan työstään kirkkoherrana koettuaan tilanteensa liian vaikeaksi työyhteisössä sukupuolen korjaamisen jälkeen kahdeksan vuotta sitten. Nykyään hän toimii notaarina Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin toimistossa.

Aalto on huolissaan ponnesta, jonka mukaan ”perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti”. Hänen mukaansa kirjaus kuulostaa ajatuksena kauniilta, mutta sen jäljet pelottavat. Vaikka ponnessa pidetään tärkeänä, ettei erilaisista avioliittokäsityksistä tule kirkkoa jakavia tekijöitä, Aalto uskoo sen repivän kirkkoa. Hän muistelee olleensa ”hurjassa nuoruudessaan” vuonna 1986 hyväksymässä naispappeuspäätöstä, johon ”lykättiin lähes saman sisältöinen ponsi”.

– Naispappeuden osalta ponnesta tuli hirmuinen riidan lähde. Osa luki sen niin, että vastustajien usko ja oppi on ylivertainen. Toisin päin taas lopulta riidat ratkaistiin sillä, että vastustajia ei enää vihitty papiksi. Joka tapauksessa hyvää tarkoittava omantunnonklausuuli ja tasa-arvon korostus johti karmeisiin tulkintoihin ja pitkiin riitoihin, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Pahimmillaan se johtaa siihen, että siihen vedoten käydään selittämään puolin ja toisin mustaa valkoiseksi ja epäilemään, että toisin ajattelevat eivät ole asioista perillä tai oikeassa uskossa tai puhtaat jauhot pussissa, Aalto kommentoi puhelimessa Uudelle Suomelle aloitteen kirjausta.

”Häviöön tuomittu viivytystaistelu”

Aalto huomauttaa, että naispappeuspäätöksen pontta tulkittiin hyvin moneen suuntaan ja näin aiheutettiin paljon mielipahaa. Pahimmillaan naispappeuden vastustajat katsoivat ”varsin yleisesti, että ainoastaan he ovat uskovia kirkon jäseniä ja muiden uskoa sopii epäillä, mikä on erittäin loukkaavasti sanottu”.

–Sanotaan suoraan, että ne tulkinnat eivät aina olleet ihan sen ponnen sanamuodonkaan mukaisia, Aalto sanoo Uudelle Suomelle.

Aalto uskoo, että suomalaisessakin kirkossa vihitään vielä joku päivä samaa sukupuolta olevia pareja.

–Kyseessä on taas kerran vain viivytystaistelu, jossa kirkon vanhoilliset on etukäteen tuomittu häviämään. Jostain syystä Suomessa on tapana vastustaa asioita, kunnes otetaan lusikka kauniiseen käteen.

Aallon mukaan on vaikea sanoa, kuinka pitkä aika muutokseen kuluu. Hän arvioi, että tämä kirkolliskokous ei ehkä vielä pääse yhteisymmärrykseen, mutta uskoo seuraavan jo pääsevän. Näin ajatellen aika olisi karkeasti arvioiden viisi vuotta.

Aloite koskettaa nyt omaakin parisuhdetta

Aallon mielestä naispappeuskysymykseen on kirkossa kasvettu, eikä se tule enää juurikaan esille keskusteluissa riitakysymyksenä, vaikkakaan kaikki eivät ajattele samalla tavalla. Hänen mukaansa on vain huomattu, että repivä keskustelu ei johda mihinkään hyvään. Aalto uskoo, että avioliittoasiaan kasvetaan aikanaan samalla tavalla, vaikka se aluksi aiheuttaa kuohuntaa suuntaan jos toiseen.

–Minusta paljon isompi ongelma on esimerkiksi eronneiden vihkiminen, joka on Raamatussa harvinaisen selvästi kielletty, mutta jossa jo 50-luvulta lähtien on otettu lusikka kauniiseen käteen. Monet näistä hurskaista uskovista saattavat olla toista tai kolmatta kertaa naimissa, eikä se ole heille ongelma. Ihmettelen, miksi tästä on sitten tehty ongelma varsinkin, kun tämä samaa sukupuolta olevien vihkiminen koskisi erittäin pientä osaa väestöstä – korkeintaan muutama sata vuodessa.

Aalto on myös itse parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa. Menettekö naimisiin, jos ja kun se tulee kirkossa mahdolliseksi?

– Sanotaan, että kirkon ulkopuolella me emme mene naimisiin. Kyseessä on siis sama henkilö, jonka kanssa olen laillisesti solminut avioliiton vuonna -73 elikkä 44 vuotta sitten. Meillä on hääpäivä nyt toukokuun lopussa. On se minusta kummallista, että silloin me saimme solmia avioliiton kirkossa ja sitten meidät on laki erottanut ja nyt emme saisi mennä uudelleen naimisiin, vaikka maallinen laki sallisi.

Aalto huomauttaa, että hänen tilanteensa on yksittäistapaus ja asiaa on tarkasteltava kokonaisuutena.

–Minusta loukkaa ihmisoikeuksia se, että osalta ihmisiä kielletään tällainen oikeus, kuin avioliiton solmiminen rukouksen hengessä.

Lue myös:

Kipeä kysymys avioliitosta: Kirkon pattitilanteeseen tarjotaan nyt kahta mallia

Päivi Räsänen: Viranomaisen lausunto homopareista tuulesta temmattu ”henkilökohtainen mielipide”

Arkkipiispa: ”Ei ole eroa homo- ja heterosuhteiden välillä”

Kirkko: ”Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevat avioliittoon 1.3.2017 jälkeen, avioliitto on pätevä”