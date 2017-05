Kela selvitti: 7645 eläkeläistä jätti hakematta rahan johon useimmilla oli oikeus

Osa työeläkettä saavista voi olla oikeutettu kansaneläkkeeseen, joka jää monelta hakematta. Kela selvittää asiaa ja ottaa yhteyttä asiakkaisiin, joilla oikeus voi olla.

Kela tiedottaa selvittävänsä rekistereistään työeläkkeelle jääneiden oikeuden kansaneläkkeeseen. Osa pientä työeläkettä saavista ei Kelan mukaan huomaa hakea kansaneläkettä. Tänä vuonna rekisteripoiminnassa löytyi 2 784 eläkeläistä, joilla saattaa olla oikeus kansaneläkkeeseen.

Kela ottaa heihin yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse tämän vuoden aikana.

Kansaneläke on voinut jäädä hakematta esimerkiksi siksi, että työeläkkeenä saatava vanhuuseläke on alkanut jo 63-vuotiaana. Kansaneläkkeen vanhuuseläkkeen voi kuitenkin saada 65-vuotiaana, jos sitä ei ole aiemmin hakenut varhennettuna. Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat muun muassa perhesuhteet ja muut eläketulot. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiltä kansaneläke on saattanut jäädä hakematta.

– Olemme selvittäneet kansaneläkkeeseen oikeutettujen määrää ensimmäisen kerran 2002. Vuonna 2016 rekisteripoiminnassa löytyi kaikkiaan 7 645 henkilöä, joilla on voinut olla mahdollisuus saada työeläkkeensä lisäksi kansaneläkettä. Heistä 5 236 saa nyt myös kansaneläkettä, etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo.

Kelan yhteydenoton perusteella haetut ja myönnetyt kansaneläkkeet olivat viime vuonna keskimäärin 88,44 e/kk.

Vanhuuseläkettä voi Kelasta hakea suullisesti, verkossa tai lomakkeella. Kun Kela ottaa yhteyttä rekisteripoiminnan takia ja puhelun aikana todetaan, että henkilöllä on oikeus vanhuuseläkkeeseen kansaneläkkeenä, asiakas voi tehdä hakemuksen saman puhelinsoiton aikana. Työkyvyttömyyseläkettä varten Kela lähettää asiakkaille kirjeen, jonka mukana on hakemuslomake.

Työeläkkeelle jääneellä on oikeus kansaneläkkeeseen, jos hänen työeläkkeensä on alle 1 299,88 e/kk. Jos henkilö on avio- tai avoliitossa, määrä on 1 157,71 e/kk. Täyden kansaneläkkeen saa, jos työeläke on enintään 55,54 euroa. Kansaneläkettä voi saada takautuvasti enintään kuusi kuukautta siitä hetkestä, jona hakemus on saapunut Kelaan.