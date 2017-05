”Ei voi laittaa portsaria ovelle” – näin soten kermankuorinta aiotaan estää

Hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksensä soten valinnanvapausmallista, jota esiteltiin tiedotustilaisuudessa iltapäivällä. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) kehui, että kovasti kritisoitu kermankuorinta on esityksessä nyt estetty.

Rehulan mukaan esityksen rahoitusmalliin on tuotu muutoksia, jotka ”eivät ole ihan pieniä” ja huolehtivat siitä, että palveluntuottajilla on intressi ottaa hoidettavaksi myös niitä, jotka tarvitsevat enemmän hoitoa. Etenkin oppositiopoliitikot ovat kritisoineet valinnanvapausmallia siitä, että se mahdollistaa palveluntuottajille niin sanotun kermankuorinnan eli sen, että potilaiden joukosta valitaan vain helppohoitoisimmat asiakkaat.

Esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on edelleen huolissaan kermankuorinnasta huolimatta hallituksen aamulla julkistetusta, päivitetystä esityksestä.

–Suurilla yrityksillä on mallissa mahdollisuus markkinoinnin ja palveluiden sijoittelun avulla valita helppohoitoiset asiakkaat. Esimerkiksi työterveyshuollon asiakas olisi helppo ohjata myös saman yrityksen sote-keskuksen asiakkaaksi. Tämä voi johtaa siihen, että terveysfirma käärii helposti voittoa samasta helppohoitoisesta asiakkaasta kahta eri kautta, Niinistö sanoi tiedotteessa iltapäivällä.

Rehulan mukaan kermankuorinta on pyritty esityksessä estämään korvausmallissa.

–Miten se tapahtuu, niin muun muassa niin, että palveluntuottaja ei voi laittaa portsaria oven ulkopuolelle, vaan julkisesti on ilmoitettava se määrä, jonka voi asiakkaita/potilaita palvelun piiriin ottaa. Niin kauan kuin tuo määrä on vajaa, on otettava ihminen palveluiden piiriin.

Lisäksi korvausmallissa otetaan huomioon myös hoitoon ja hoivaan liittyvät tekijät, kuten ikä ja sairastavuus. Rehulan mukaan maakunnan harkintavaltaa on lisätty siinä, millä tavalla maakunnan palveluntuottajalle maksama korvaus määräytyy.

Rehulan mukaan lisäksi verotukseen liittyvää yhteiskuntavastuupykälää on terävöitetty, ja yritysten on julkisesti kerrottava se, miten verotettavat tulot ovat muodostuneet sekä miten ja minne ne on maksettu. Finnwatch julkaisi tänään tiedotteen, jossa se kommentoi lakiesityksen ”räikeitä puutteita käsittämättömiksi”. Finnwatchin mukaan esityksessä säädetään suurille kansainvälisille sote-palveluntuottajille velvollisuus julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin, mutta hallitus on valinnut raportoitavat luvut niin, että tarkoitus vesittyy.

– Jos sote-lakiesitys menee tällaisenaan läpi, veroja välttelevät yritykset voivat huokaista helpotuksesta, sanoi Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki tiedotteessa.

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti ei niellyt kritiikkiä, vaan huomautti, että järjestö vaatii 13 kohdan listaa ja esitykseen on luotu 7 kohdan lista, johon kerättiin oleelliset tiedot siitä, mitkä ovat taloudellisen toiminnan kannalta tarpeellisia. Hänen mukaansa tärkeää on, että yleinen perusta on kunnossa. Pöysti näpäytti, että esitys ei anna mahdollisuutta ”antaa julkisia tuomioita siitä, onko joku kiertänyt veroja”, mutta sitä varten Suomessa toimii verotarkastajia.

Valinnanvapautta on valmisteltu omana lakipakettinaan. Sote- ja maakuntauudistusta koskeva esitys annettiin eduskunnalle jo maaliskuussa.