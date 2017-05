Poliisi varoittaa halpojen lahjakorttien myyjästä: ”Todellisuudessa lahjakortti on tyhjä”

Tampereen poliisin tietoon on tullut useita tyhjillä lahjakorteilla tehtyjä lieviä petoksia. Tiedotteen mukaan useimmat tapaukset ovat tapahtuneet toukokuun aikana.

Epäilty, joka kaikissa tapauksissa on ollut ”luotettavan oloinen” nuori suomalaisnainen, on myynyt lahjakortteja halvemmalla hinnalla kuin korttiin on kirjoitettu summaksi.

– Jotkut ovat ostaneet kortin muutamalla kympillä kuvitellen kortissa olevan enemmän katetta, poliisi kertoo.

– Tosiasiassa kortti on ollut täysin tyhjä.

Myydyt lahjakortit ovat olleet eri kauppoihin. Epäiltynä tekijänä on kaikissa tapauksissa ollut luotettavan oloinen nuori suomalainen nainen. Poliisilla on tiedossa epäillyn henkilöllisyys. Poliisi kehottaa ihmisiä olemaan ostamatta tuntemattomilta henkilöiltä lahjakortteja.