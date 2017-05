”10 vuotta sitten USA:ssa naurettiin Suomen asevelvollisuudelle – nyt asenne on muuttunut täysin”

Asenne Suomen armeijaa ja yleistä asevelvollisuutta kohtaan on muuttunut USA:ssa, kirjoittaa Washingtonissa eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenenä vieraillut Satu Taavitsainen (sd.).

Valiokunta tapasi USA:n matkallaan muun muassa senaattori John McCainin sekä vieraili Pentagonissa.

– Vielä vajaa 10 vuotta sitten USA:ssa ja maailmalla naureskeltiin Suomen yleiselle asevelvollisuudelle sanoen sitä "ulkoilmamuseoksi". Ukrainan kriisin jälkeen asenne muuttui täysin ja nyt Suomen yleistä asevelvollisuutta arvostetaan, Taavitsainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Yhdysvalloissa siitä on luovuttu 70-luvulla ja nykyään vain noin 1% kansasta osallistuu asevoimiin, mm. Presidentti Trump ei ole käynyt armeijaa. Vähäinen osallistuminen on eriyttänyt asevoimat muusta yhteiskunnasta omaan kuplaansa. Kansalaiset eivät tiedä, mitä armeija touhuaa.

Yhdysvaltojen maavoimilla on 11 000 henkilöä palkattuna tekemään pelkästään rekrytointia, kun nuoria houkutellaan liittymään palvelukseen. Tämä on Taavitsaisen mielestä ”aikamoista tuhlausta”.

– Pidän Suomen yleistä asevelvollisuusjärjestelmää parempana.

Hän kertoo, että vierailulla ei juurikaan puhuttu hävittäjäkaupoista ”muuta kuin sen verran, että kerroimme, missä vaiheessa hankintaprosessi on menossa”.

– Sen sijaan kannustimme Yhdysvaltoja hankkimaan Suomesta maailman parhaat jäänmurtajat made in Finland. Yhdysvalloilla on vain yksi jäänmurtaja, eikä heillä ole osaamista valmistamiseen. Suomesta tämä kyky löytyy. Kaupan hidasteena on amerikkalaisten omat säädökset ostaa vain amerikkalaista.

