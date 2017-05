Virkamies esitti 3 kuvaa Suomen taloudesta – ”Jos todella halutaan pysäyttää velkaantuminen…”

Satavuotiaan Suomen talouden saattaminen kuntoon vaatii selviä rakenteellisia uudistuksia, toteaa valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen.

Keskiviikkona Helsingissä pidetyssä Valtio Expo -tapahtumassa esitelmöinyt Yläoutinen kertoi, alla näkyvien kolmen kuvan avulla, miksi Suomen talous tarvitsee kuntokuuria. Nykyisen Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimia Yläoutila piti oikean suuntaisina, mutta omien tavoitteidensakin suhteen osin riittämättöminä.

Esimerkiksi tavoite työllisyyden nostamisesta 72 prosenttiin on karkaamassa.

–Hallitus teki tähän puoliväliriihessä tähän liittyviä toimenpiteitä, mutta on rehellistä todeta, että niillä toimenpiteillä tämä hallituksen tavoite ei vielä täyty, Yläoutinen toteaa.

–Pointti on se, että kuntokuuria on vielä jäljellä, jotta hallitus täyttää itsellensä asettamat tavoitteet, Yläoutila kiteyttää.

Samalla hän korostaa, että suomalaisten ikääntyessä ja terveysmenojen kasvaessa pelkkä talouskasvu ei riitä ratkaisemaan talousongelmia.

–Tällaisen suhdannetilanteen normalisoituminen ei riitä poistamaan näitä ongelmia, joita meidän taloudessamme on. Juuri tämän ikääntymisen seurauksena ei tällaista voimakasta talouskasvua ole odotettavissa.

KUN TALOUS SAKKAA, VEROT JÄÄVÄT KERÄÄMÄTTÄ

–Tästä nähdään valitettavalla tavalla, miten huonosti Suomen talous on sen jälkeen kehittynyt. BKT:n taso on noin 8 prosenttia jäljessä, sanoo Yläoutinen.

Hän huomauttaa, että Suomen bruttokansantuote on edelleen noin 8 prosenttia alempana kuin ennen finanssikriisin alkua vuonna 2008. Se merkitsee laskennallisesti myös sitä, että valtio ei saa menetetystä kasvusta kerättyä veroja.

Mikäli talous olisi finanssikriisin sijaan kehittynyt odotetusti runsaan 2 prosentin vuosivauhdilla kuten vuosina 2004–2008, olisi Suomen bruttokansantuote tänä päivänä 24 prosenttia korkeammalle tasolle kuin mitä se nyt on.

–Tämä on julkisen talouden näkökulmasta iso asia. Koska veroja maksetaan taloudellisesta toimeliaisuudesta, voidaan karkeasti sanoa, että verotulojen taso olisi noin 20 prosenttia korkeampi kuin mitä se nyt on, jos talous olisi kehittynyt normaalisti.

”TÄMÄ ON SE KUULUISA KESTÄVYYSVAJE”

Valtiovarainministeriön Yläoutinen huomauttaa, ettei Juha Sipilän (kesk.) hallitus ole onnistunut vähentämään valtion talouden alijäämää oman tavoitteensa mukaisesti. Tämän hetkisten ennusteiden mukaisesti myös hallituksen tavoite Suomen julkisen talouden velkaantumisen loppumisesta on karkaamassa.

–Hallituksella on lakiin perustuva velvoite asettaa tällaiset sektorikohtaiset tasapainotavoitteet sekä valtiolle, paikallishallinnolle (kunnille) että sosiaaliturvarahastoille, Yläoutinen sanoo ja kertoo kuvaajan punaisten pallukoiden kuuvavan näitä pisteitä.

–Erityisesti valtion kohdalla ollaan jäämässä asetetuista tavoitteista. Siinä rahassa mitaten se on noin 3 miljardia se kuilu, mikä tilanne on vuoden 2019 ja tämän tavoitteen välillä, hän jatkaa.

Kuvaajan musta viiva kertoo julkisen sektorin alijäämän kehityksestä. Vuoden 2021 kohdalla ja nollalinjalle sijoitettu keltainen pallukka puolestaan kuvaa hallituksen tavoitetta pysäyttää velkaantuminen. Yläoutinen huomauttaa, että tavoitteen kannalta pallukka on väärässä kohdassa.

–Jos ihan tarkkoja ollaan, niin pallukan pitäisi olla ylijäämän puolella. Koska jos julkinen talous on tasapainossa sosiaaliturvarahastojen ylijäämän ansiosta, valtio ja paikallishallinnot vielä velkaantuvat.

–Jos todella haluttaisiin pysäyttää velkaantuminen, niin tavoitteen pitäisi olla ylijäämän puolella ja näin mitattuna kuilu on noin 4,5 miljardia euroa.

Oikeasti hallituksen tavoitteen tulisi olla vihreän pallukan kohdalla noin 2 prosentin ylijämän kohdalla, Yläoutinen kertoo. Näin hallitus varautuisi suomalaisten ikääntymiseen ja julkisten menojen kasvuun.

–Pitkän aikavälin kestävyyden turvaava ylijäämä. Jos julkinen talous olisi kaksi prosenttia ylijäämäinen vuonna 2021, sen ylijäämän turvin pystyttäisiin ottamaan ikääntymisen tuoma menopaine vastaan. Vihreän pallukan ja mustan viivan välinen ero on se kuuluisa kestävyysvaje, joka on rahassa mitattuna noin 7 miljardia euroa.

”MIKSI TALOUDEN SAAMINEN KUNTOON ON NIIN TÄRKEÄÄ?” (Kuvassa julkisen talouden velan osuus bkt:sta)

–Miksi talouden saaminen kuntoon on niin tärkeää, Yläoutinen kysyy retorisesti itseltään ja vastaa heti:

–Se liittyy siihen, että julkisen talouden velka uhkaa kestämättömästi kasvaa.

Vaikka finanssikriisiä ja taantumaa seurannut velkaantumiskehitys on nyt saatu taitettua, velkaantuminen uhkaa Yläoutisen mukaan kääntyä uuteen kasvuun ikääntymisen seurauksena kymmenen vuoden kuluttua. Yläoutisen esittämän valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisen talouden velka ylittää 70 prosenttia BKT:sta vuonna 2027.

–Suomessa henkilöä kohden lasketut terveysmenot kasvavat erityisesti sen jälkeen, kun ihminen täyttää 75 vuotta. Siinä on erittäin jyrkkä kasvu 75 ikävuoden jälkeen. Ja kun katsotaan, miten meidän väestömme kehittyy, niin 64–75-vuotiaiden määrä itse asiassa laskee tulevina vuosikymmeninä ja juuri yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa jyrkästi, Yläoutinen toteaa.

–Tässä on todella suuri haaste edessä. Ja tämä on se tausta, minkä takia sote-reformia hallitus pitää niin tärkeänä. Velka lähtee koilliseen, jos reformeissa ei eteenpäin päästä.

Samalla valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori huomauttaa, että ikääntyminen rajoittaa myös Suomen talouskasvua.

–Myöskään tämän ikääntymisen johdosta ei voimakasta kasvua ole odotettavissa. Hallitusohjelma sinänsä sisältää ihan oikeita lääkkeitä ja kuntokuureja tähän tilanteeseen, mutta monet näistä toimista vaatii vielä täsmentämistä.

Raskaalla velkataakalla on myös ikävä välitön seuraus Suomen talouteen, jos korot lähtevät taas nousuun.

–Meillä on nyt vajaassa 10 vuodessa julkinen velka kasvanut 80 miljardia euroa. Tässä on sellainen mielenkiintoinen näkökohta, että kun korkotaso on laskenut, niin valtion korkomenot ovat alentuneet. Tästä seuraa se, että jos korkotaso lähtee normalisoitumaan, siitä tulee todella iso lasku. Yhden prosenttiyksikön nousu koroissa vaikuttaisi niin, että vuonna 2020 siitä tulisi 500 miljoonan euron lisälasku, Yläoutinen sanoo.

