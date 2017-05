Ulkomaalaismiehiä epäillään tyttöseurueen hyväksikäytöstä – ilmiöstä huolestunut poliisi neuvoo vanhempia

Joensuun poliisi tiedottaa tutkineensa viime talven ja kuluvan kevään aikana useita nuoriin tyttöihin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Poliisilla on ollut esitutkinnassa kaksi epäiltyä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sekä yksi epäilty raiskauksen yritys.

Tapaukset ovat poliisin mukaan tapahtuneet Joensuussa joulukuussa 2016 yhden viikonlopun aikana. Epäiltyjen rikosten tekopaikka on Joensuun kaupungin alueella oleva yksityisasunto.

Tapausten esitutkinnassa on tullut ilmi, että usean alle 16-vuotiaan nuoren tytön seurue on ollut viettämässä iltaa kyseisessä yksityisasunnossa. Tytöistä kolme on kertonut joutuneensa asunnossa seksuaalirikoksen kohteeksi. Jokaisessa tapauksessa asianomistajana on eri henkilö. Myös rikoksesta epäillyt ovat jokaisessa tapauksessa olleet eri henkilöitä.

Kaikki rikoksesta epäillyt ovat poliisin mukaan ulkomaalaistaustaisia miehiä. Heistä yksi on edelleen vangittuna. Kyseessä on 21-vuotias raiskauksen yrityksestä epäilty mies. Asunnon haltija, 22-vuotias mies, on puolestaan matkustuskiellossa.

Kolmas rikoksesta epäilty, 25-vuotias mies, on poliisin tämän hetken tiedon mukaan poistunut maasta. Häneen ei ole kohdistettu toimenpiteitä esitutkinnan aikana. Hänet pyritään tavoittamaan kansainvälisen etsintäkuulutuksen ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla esitutkintaan.

Kahden tapauksen esitutkinta on valmistumassa ja ne etenevät syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänviraston.

Esitutkinnassa on tullut ilmi, että tyttöjen seurue on ainakin osittain tutustunut rikoksesta epäiltyihin Joensuun keskustan kauppakeskuksissa syksyn ja alkutalven 2016 aikana. Poliisi on tehnyt havaintoja suomalaisten alle 16-vuotiaiden tyttöjen ja ulkomaalaistaustaisten nuorten miesten lisääntyneestä kanssakäymisestä yleisillä paikoilla.

Poliisi toivoo, että vanhemmat kävisivät nuorten kanssa läpi pelisääntöjä tämän tyyppiseen kanssakäymiseen liittyen.