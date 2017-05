Yle: Ahtisaaren valitsema Stubb nosti esiin kolme pääpointtia – ”Otetaan rauhallisesti”

Kansanedustaja Alexander Stubb (kok.) on kiitollinen tulevasta tehtävästään rauhanvälitysjärjestö Crisis Management Initiativen (CMI) hallituksen puheenjohtajana. Hän kommentoi asiaa lyhyesti Ylelle.

CMI:n vuonna 2000 perustanut presidentti Martti Ahtisaari ilmoitti eilen luopuvansa hallituksen puheenjohtajuudesta ensi syksynä ja esitti tilalle Stubbia. Stubb nosti esiin kolme päätehtävää CMI:n puheenjohtajalle.

– Yksi on pitää esillä Martti Ahtisaarta ja Martti Ahtisaaren nimeä rauhanvälittäjänä. Toinen on kehittää CMI:ta organisaationa ja kolmas on edistää Suomen roolia rauhanvälittäjänä, hän sanoi Ylen mukaan.

Ulkoministerinä vuosina 2008–2011 Stubb oli mukana solmimassa rauhaa Georgian ja Venäjän välille vuonna 2008.

Luottamustoimi ei vie Stubbilta kansanedustajan paikkaa, mutta hänelle on ennakoitu myös Helsingin pormestarina aloittavalta Jan Vapaavuorelta vapautuvaa Euroopan investointipankin varapääjohtajan paikkaa.

– Otetaan ihan rauhallisesti sen kanssa, Stubb sanoi paikasta.