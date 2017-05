”Valinnanvapaus onkin silmänlumetta” – Demarivaikuttajan mielestä hallitus loi soteen porsaanreiän

Hallitus toi tänään keskiviikkona eduskuntaan esityksen soten valinnanvapaudesta, jota Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson syyttää silmänlumeeksi. Hän kritisoi Puheenvuoron blogissaan esitystä siitä, ettei se todellisuudessa tuo valinnanvapautta kaikille.

Karlsson kirjoittaa pienellä eläkkeellä elävästä isoäidistään, jolla on suuret odotukset sotesta. Karlssonin mukaan on annettu kuva, että jatkossa myös vähävarainen voi päästä yksityiselle lääkärille nopeasti.

-Hänellä on samat toiveet ja odotukset kun meillä kaikilla. Lääkäriin on päästävä ja hoitoa saatava kukkaron paksuudesta riippumatta. Tätä hallituksen valinnanvapaus ei ministereiden lupauksista huolimatta takaa. Terveyserojen kaventaminen ja hoitotakuu jäivät uupumaan, kun uudistuksen kuljettajaksi laitettiin markkinavoimat ja veroparatiisiyhtiöiden intressit, Karlsson kirjoittaa.

Perhe ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) vakuutti tiedotustilaisuudessa tiistaina, että päivitetyssä esityksessä kovasti kritisoitu kermankuorinta on pyritty estämään. Keinona hän mainitsi muun muassa enimmäisasiakasmäärät.

-Palveluntuottaja ei voi laittaa portsaria oven ulkopuolelle, vaan julkisesti on ilmoitettava se määrä, jonka voi asiakkaita/potilaita palvelun piiriin ottaa. Niin kauan kuin tuo määrä on vajaa, on otettava ihminen palveluiden piiriin, Rehula sanoi.

Karlsson nostaa esiin enimmäismäärät täsmälleen toisesta näkökulmasta.

-Valinnanvapaus on hieno sana, joka näyttää olevan pelkkää silmänlumetta. Palveluntuottajilla on nimittäin oikeus asettaa enimmäisasiakasmäärä, mikä tarkoittaa että he ottavat vastaan vain tietyn määrän asiakkaita. Voi siis käydä niin, että henkilö ei pääse sinne, minne hän on halunnut.

Lisäksi Karlsson huomauttaa, että harvaan asutussa Suomessa kaikkialle ei synny aitoa kilpailua. Syrjäseuduilla asuvilla on Karlssonin mukaan todennäköisesti lähellä vain maakunnan liikelitoksen tarjoamat palvelut, ”ellei niitäkin ole siirretty kauemmas kolmen miljardin sote-säästöjen ansiosta”.

-Yksinkertaistettuna kaupunkilaisten valinnanvapaus ja palvelut paranevat, kun samalla ikääntyvän maaseudun palvelut heikkenevät, Karlsson kirjoittaa.