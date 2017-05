”Höpöhöpö” – Tutkija epäilee hallituksen lupausta kermankuorinnan estämisestä

Hallitus vakuutti tiistain sote-tiedotustilaisuudessa, että päivitetyssä valinnanvapausmallissa estetään kovasti kritisoitu kermankuorinta. Sillä tarkoitetaan maksukykyisten potilaiden valikoimista. Tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta korostaa Uudelle Suomelle, että riski on yhä olemassa.

Kermankuorintaa on pitänyt esillä etenkin oppositio, joka jatkoi kriittisiä puheenvuorojaan keskiviikkona, kun keskustelu päivitetystä esityksestä aloitettiin eduskunnassa. Äänessä oli muun muassa vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

–Tämä malli tarkoittaa hyväosaisten potilaiden hoitamista yhä kalliimmalla kustannuksella. Ja kun teillä (hallituksella) on säästötavoitteita, niin se merkitsee heikompiosaisten palveluiden heikkenemistä, Niinistö sanoi.

Tutkijatohtori Tynkkynen kommentoi hallituksen vakuutteluja kermankuorinnan kitkemisestä Twitterissä sanalla ”höpöhöpö”. Hän kritisoi hallituksen esitystä kapitaatiokorvausmallista, jossa maakunta maksaa könttäsumman sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajalle jokaista asiakasta kohden esimerkiksi iän, sukupuolen ja hoidon tarpeen perusteella.

-Kapitaatiomallin perusvaara on se, että se johtaa alihoitamiseen. Ei hoideta tarpeeksi, koska siitä aiheutuu tuottajalle kustannuksia ja pyritään houkuttelemaan asiakkaiksi sellaisia ihmisiä, joilla ei ole hirveästi palvelutarpeita, Tynkkynen sanoo Uudelle Suomelle.

Tynkkynen myöntää, että päivitetty esitys on huomattavasti aikaisempaa parempi ja siinä on otettu mukaan elementtejä, joilla pyritään vähentämään haitallista asiakasvalikointia. Niistä, jotka käyttävät palveluita enemmän, saisi myös enemmän rahaa.

-Se, onko potilas houkutteleva tuottajalle, riippuu kuitenkin siitä, pystytäänkö korvaussummalla oikeasti kattamaan potilaan hoidosta koituvat kustannukset.

Tynkkynen painottaa, että nykyisenkään esityksen pohjalta kermankuorinnan riskejä ei voi poissulkea. Eniten riskejä hän näkee asiakasseteleissä ja henkilökohtaisen budjetin palveluissa, joihin kiinnitetään riskeinä huomiota myös esityksen vaikutusarviossa.

-Ei ole lainkaan selvää, miten kermankuorinta pyritään ehkäisemään näissä. Lisäksi henkilökohtaiset budjetit on suunnattu nimenomaan vammaisille ja vanhuksille, jotka voidaan katsoa haavoittuviksi asiakasryhmiksi, joilla voi olla eriasteisia vaikeuksia palvelun tarpeellisuuden arvioimisessa. Pitäisi miettiä myös sitä, ettei synny mitään hyväksikäyttötilanteita.

Asiakasseteliin ja henkilökohtaiseen budjettiin liittyy mahdollisuus ostaa omalla rahalla lisäpalveluja. Ne voisivat Tynkkysen arvion mukaan olla vaikkapa mukavampia huoneita tai hammashuollon puudutteita.

-Se voi houkutella siihen, että on toivottavaa saada asiakkaiksi maksukykyisiä ihmisiä.

Isoin asiakasryhmä pahiten uhattuna

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) esitti tiistain tiedotustilaisuudessa palveluntuottajien asettamat asiakkaiden enimmäismäärät kermankuorintaa ehkäisevinä, mutta Tynkkynen näkee niissä päinvastoin riskin.

-Jos samalla tuottajalla on sekä työterveyshuoltoa että sote-keskus, tätä kautta voidaan yrittää täyttää asiakaslistaa mahdollisimman paljon työssäkäyvillä ihmisillä.

Eniten Tynkkynen kantaa huolta potilaista, joilla on säännöllisiä ja laaja-alaisia palvelutarpeita, kuten pitkäaikaissairaus tai päihdeongelma. Tynkkysen mielestä korvausperusteet pitäisi saada sellaisiksi, että ne houkuttelisivat ottamaan listoille myös tällaisia asiakkaita. Paljon riippuu myös siitä, mitä palveluja menee maakunnan ylläpitämään liikelaitokseen ja mitä taas sote-keskukseen.

-Tällä hetkellä meidän perusterveydenhuollon palvelujen käyttäjät painottuvat pitkäaikaissairaisiin ja paljon palveluja käyttäviin, Tynkkynen huomauttaa.

Markkinat avataan ilman tietoa

Tynkkynen painottaa, että riskejä on seurattava ja lakia korjattava tarvittaessa. Tynkkynen ihmettelee, että näin isoon uudistukseen lähdetään ilman toimivia tietojärjestelmiä ja vertailtavissa olevaa tietoa, vaikka on yleisesti tunnustettu tosiasia, että markkinoiden avaamisessa markkinoiden jakautuminen on keskeistä.

-Markkinoiden avautuessa ei ole olemassa mitään oikeaa tietoa siitä, millaisia ne palvelut ovat. On huolestuttavaa, että markkinat jaetaan käytännössä mielikuvien ja markkinoinnin perusteella. Edellytykset toimivalle markkinalle eivät välttämättä ole olemassa, mutta silti uudistus toimeenpannaan.

Tynkkysen mielestä ensin kannattaisi luoda maakuntajärjestelmä ja sen hallinto sekä tietojärjestelmät ja laaturekisterit ja vasta sitten kokeilla valinnanvapautta. Hän huomauttaa, että ihan ensiksi olisi voinut laajentaa nykyisten asiakasseteleiden käyttöä, joista jo on hyviä kokemuksia.

Tynkkysen mukaan Ruotsin kokemuksen perusteella näyttää siltä, etteivät ihmiset ole taipuvaisia aktiivisesti käyttämään valinnanvapauttaan. Ruotsissakaan ei Tynkkysen mukaan ole voitu sulkea pois kermankuorinnan riskejä ja joiltakin alueilta on päinvastoin saatu viitteitä, että markkinoiden avaaminen on suosinut paremmassa asemassa olevia ihmisiä. Seurauksista ei kuitenkaan ole vielä tutkittua tietoa Ruotsissakaan, missä jokaisessa maakunnassa on omanlaisensa valinnanvapausmalli ja erilaisia korvausperusteita.

-Ruotsin malli ei ole niin katastrofaalinen, kuin meidän oppositio antaa ymmärtää, eikä niin hieno kuin hallitus antaa ymmärtää.

