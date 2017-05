Hallintarekisterit sittenkin avoimiksi? Sari Essayahilta ehdotus, tukea keskustasta

Kun eduskunta myöhään keskiviikkoiltana käsitteli vielä hallintarekisteriä, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah teki vielä uuden esityksen pörssi- ja muiden arvopaperiomistusten avoimuuden turvaamiseksi.

Tukea hän sai myös hallituspuolue keskustan kansanedustajalta, talousvaliokunnan jäseneltä Markus Lohelta. Eduskunnan kuumassa keskustelussa oppositiopuolueet hämmästelivät asian monipolvista käsittelyä ja kritisoivat omistusten salaamista. Hallituspuolueet taas puolustivat tiistaina sopimaansa ratkaisua 50 prosentin ennakonpidätyksen asettamisesta hallintarekisterissä oleville omistuksille.

Essayah esittää, että ”Suomessa verovelvollisten sijoittajien, tai niiden käyttämien kotimaisten ja ulkomaisten säilyttäjien, on ilmoitettava näiden sijoittajien kotimaiset omistukset, mukaan lukien omistukset näiden sijoittajien käyttämien sijoitusyhtiöiden kautta, julkiseen omistusrekisteriin”.

Hyväksytyt lausumat ovat eduskunnan toivomuksia lakien säätämiseksi ja hallituksen on niihin vastattava. Keskustan Lohi katsoi, että ”Essayahin kritiikki on minusta oikeaan osuvaakin”. Hän huomautti, että hallitus olisi itsekin voinut säätää samansisältöisen lain.

–Tässä olisi ollut, jos olisi haluttu, tietenkin aikaakin valmistella myös tämän sisältöinen, mikä tämä lausuma oli, lainsäädäntöesitys, hallituksen esitys, Lohi toteaa.

–Se, mitä haluan sanoa ennen kaikkea, niin minusta etenkin vasemmistoliiton mutta myös sosiaalidemokraattien puheenvuoroihin sisältyy semmoinen meidän oikeusjärjestelmälle vieras ajatus, että me voisimme säätää sellaisen teon, joka jossakin maassa on sallittu, Suomessa suomalaiselle rangaistavaksi, jos hän tekee sen siellä ulkomailla, jossa se on sallittu. Näin ei vaan pystytä tekemään, hän jatkoi.