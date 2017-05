Maahanmuuttajiin käyty käsiksi ja uhkailtu – poliisi seuraa Mäntsälän nuoria ja vanhempia

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Mäntsälässä asuvien maahanmuuttajanuorten ja muiden nuorten välisiä kahnauksia, jotka saattavat täyttää viharikosten tunnusmerkistön. Nuorten aiheuttamat häiriöt ja ilkivaltatyyppiset tapaukset ovat lisääntyneet Mäntsälässä.

Poliisin mukaan nuorten välillä on ollut vihamielistä ja halveksuvaa. Poliisin mukaan lisäksi on ollut myös käsiksi käymistä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan lähipoliisi ylikonstaapeli Matti Koski on selvitellyt noin kuukauden ajan lähinnä muutaman nuoren ei-toivottua käyttäytymistä maahanmuuttajia kohtaan. Koulusta, nuorisotoimesta ja asukkailta on tullut lukuisia yhteydenottoja, joissa kuvataan rasistisin motiivein tapahtuneita kohtaamisia, jossa uhkailuin, kiinnikäymisin ja provosoinnein on yritetty saada maahanmuuttajat toimimaan siten, että paikalliset nuoret saisivat oikeutuksen omille tarkoitusperilleen ja toimilleen.

Myös aikuisten kirjoittelut sosiaalisessa mediassa huolestuttavat, koska siellä kommentoidaan asioita osin vahvistamattomien tietojen perusteella.

– Muutama rikosilmoitus on tehty toukokuun aikana ja asioita selvitetään aktiivisesti. Poliisille ilmoitetut tapahtumat ovat henkeen ja terveyteen kohdistuneita tai kommenteilla on tarkoituksella haluttu häiritä ihmisten vapaa-ajan viettoa. Kokonaisuus huomioon ottaen, ne mahdollisesti täyttävät viharikosten tunnusmerkistön, toteaa rikosylikomisario Petri Eronen tiedotteessa.

Poliisin kanta nettikirjoitteluun on se, että vaikka kaikilla on sananvapaus, sanomisistaan pitää kantaa vastuu myös netissä. Komisario Joni Tonteri Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta haluaa muistuttaa, että yksittäisistä tapahtumista saatetaan esittää mielipiteitä ja näkemyksiä, joilla ei välttämättä ole tekemistä todellisen tapahtuman tai tilanteen kanssa.

– Nimimerkin takaa on helppo huudella, mutta siinäkin voi syyllistyä joko tahallisesti tai tietämättään rikokseen. Sananvapauslain säätämissäkin puitteissa pystytään kirjoittamaan paljon erityisesti yleisellä tasolla, kunhan huolehditaan siitä, ettei keskustelu rönsyä asiattomuuksiin, Tonteri sanoo.

Poliisi seuraa ja on seurannut aktiivisesti Mäntsälässä erityisesti nuorten mutta myös vanhempien käyttäytymistä. Häiriökäyttäytymiseen, sekä muuhun epäasialliseen toimintaan tullaan puuttumaan.

Poliisi huomauttaa tiedotteessaan, että yleisesti ottaen valtaosa aikuisista ja nuorista on hyvin käyttäytyviä ja muut huomioon ottavia. Mäntsälässä kyse on ilmeisesti pienestä ryhmästä, jossa tyhmyys on tiivistynyt.