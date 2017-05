”Käsittämätöntä” tuhlausta – Sauli Niinistö haastaa Putinin ja Trumpin ja vaatii loppua soihduttamiselle

Arktinen alue lämpenee keskimäärin yli kaksi kertaa muuta maapalloa voimakkaammin. Lämpenemiseen on ollut syynä etenkin lumi- ja jääpeitteen nopea kutistuminen.

Teollisuudesta peräisin oleva mustan hiilen eli noen laskeuma nopeuttaa arktisen alueen lämpenemistä ja sulamista, sillä se vähentää lumen ja jään heijastusta. Maailmanlaajuisesti musta hiili on toiseksi tärkein ilmastoa lämmittävä ihmisperäinen tekijä hiilidioksidin jälkeen, kertoi Helsingin yliopisto vuoden 2015 tutkimuksessaan. Mustan hiilen laskeuma on ollut voimakkaassa nousussa osissa arktista aluetta, vaikka toisin on luultu.

Mustan hiilen tärkein yksittäinen lähde arktisilla alueilla on öljyn ja maakaasun tuotannossa yleisesti käytetty soihdutus. Muita lähteitä lisääntyville mustan hiilen laskeumille ovat esimerkiksi dieselautojen runsastuminen Euroopassa sekä mahdollisesti Aasian kaukokulkeuma.

Soihduttaminen tuottaa noin kaksi prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Lähteet: Helsingin yliopisto, Veli-Pekka Tynkkynen