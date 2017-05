Trumpin erottama James Comey kirjeessä: ”Se on tehty”

Yhdysvalloissa liittovaltion poliisin FBI:n pääjohtajan paikalta erotettu James Comey kertoo työntekijöilleen kirjoittamassaan kirjeessä toivovansa, ettei hänen potkujaan pohdittaisi liikaa.

Keskiviikkona kirjoitetun kirjeen on julkaissut Fox News.

–Kaikille: Olen pitkään uskonut, että presidentti voi erottaa FBI:n pääjohtajan mistä tahansa syystä tai ei yhtään mistään syystä. En aio tuhlata aikaani tähän päätökseen tai miten se toteutettiin. Toivon, ettette tekään. Se on tehty ja tulen selviämään tästä, vaikkakin tulen kaipaamaan teitä ja tehtävää syvästi, Comey kirjoittaa.

Presidentti Donald Trump erotti Comeyn tiistaina. Trumpin antamia potkuja on kritisoitu laajalti, sillä Comey johti FBI:n tutkintaa Trumpin presidentinvaalikampanjan yhteyksistä Venäjään. Yhdysvaltalaisraporttien mukaan Venäjä pyrki vaikuttamaan presidentinvaalien tulokseen. The New York Timesin mukaan Comey oli pyytänyt lisäresursseja tutkintaa varten juuri ennen Trumpin antamia potkuja.

Demokraattileirissä Comeya pidettiin puolueellisena, sillä juuri ennen presidentinvaalia hän avasi tutkinnan demokraattien ehdokkaasta Hillary Clintonista, joka ulkoministerinä oli lähettänyt työviestejä avustajansa koneelta. Trump ilmoittikin myöhemmin, että erottamisessa oli kyse siitä, että luottamus Comeyn riippumattomuuteen vaarantui, kun hän käynnisti tutkinnan vain muutamaa päivää ennen vaaleja.

–Olen sanonut teille aiemminkin, että turbulentteina aikoina amerikkalaisten on tärkeä nähdä FBI ammattitaidon, rehellisyyden ja itsenäisyyden kalliona, Comey kirjoittaa työntekijöilleen.

–Toiveeni on, että jatkatte elämäänne arvojemme ja tehtävämme mukaisesti suojellen amerikkalaisia ja perustuslakia.