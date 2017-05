Kela sen paljasti: Työvoimapalveluilla ei vaikutusta työllistymiseen – ”Aika karu luku”

Työvoimapoliittiseen palveluun osallistuminen ei näytä lisäävän työttömien uskoa uuden työn löytymiseen, selvittää asiantuntijajoukko Kelan tutkimusblogissa.

– Tätä on vaikea selittää muulla kuin sillä, että työttömät eivät koe heille tarjottujen palvelujen edesauttavan uuden työn saamista, asiantuntijajoukko toteaa.

Tiedot perustuvat tammikuussa puhelinhaastatteluina toteutettuun työttömien hyvinvointikyselyyn. Siihen vastasi noin 1 000 Kelasta työttömyysturvaa saavaa työtöntä. Ansiosidonnaista päivärahaa nauttivat eivät olleet tutkimuksen kohteena.

Raportin Kelan blogiin ovat kirjoittaneet Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas, tutkimusprofessori Annamari Tuulio-Heinonen, johtava tutkija Minna Ylikännö ja vastaava analyytikko Johanna Aarnio sekä Suomen Mielenterveysseuran asiantuntija Maarit Lassander.

Karuja lukuja pitkäaikaistyöttömistä

Työttömistä vain 43 prosenttia uskoi saavansa uutta työtä seuraavan 12 kuukauden aikana. 45 prosenttia työttömistä ei uskonut löytävänsä työtä ja 11 prosenttia ei uskaltanut arvioida omaa työllistymistään.

–Se on aika karu luku, myöntää Kelan johtava tutkija Ylikännö Uudelle Suomelle.

–Tietysti nyt puhutaan vain perusturvan varassa elävistä, eli heistä joiden henkilökohtainen tulo on työmarkkinatukea tai peruspäiväraha. Siellä on aika paljon niitä, joiden kohdalla työttömyys on pitkittynyt, hän täsmentää.

Kyselytutkimuksella ei ole voitu selvittää kurssien työllistävää vaikutusta, vaan ainoastaan työttömän uskoa siihen, auttaako palvelu. Ylikännö kuitenkin huomauttaa, että tällä uskolla on myös aito vaikutus siihen, voiko ihminen työllistyä.

–Jos menee usko siihen, että työllistyisi, niin ei sitä sitten hae töitäkään enää.

Asiantuntijoiden toteuttamasta analyysistä selviääkin, että mitä pitempään työttömyys oli jatkunut, sitä heikompi oli usko työllistymiseen. Positiivinen vaikutus työllistymisuskoon oli omalla puolisolla ja perheellä, työkyvyllä, vapaa-ajan opiskelulla ja sillä, että oli hakenut työtä.

Haastatelluista työttömistä 45 prosenttia oli hakenut työtä edellisen neljän viikon aikana. 75 prosenttia haastateltavista kertoi voivansa aloittaa työt heti seuraavan kahden viikon aikana.

Kritiikkiä hallituksen aktivointisuunnitelmille

Kelan tutkimusblogissa asiantuntijajoukko kritisoi myös Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kaavailemia työttömien aktivointitoimenpiteitä. Julkisuudessa on esitetty, että jatkossa työttömiltä vaadittaisiin 12 työhakemuksen lähettämistä kolmen kuukauden aikana.

–Uudistuksen myötä työn tarjonnan odotetaan lisääntyvän, kun työttömät aktivoituvat hakemaan työtä ja edistämään työllistymisen edellytyksiään, asiantuntijat kirjoittavat.

–Voidaan kuitenkin kysyä, missä määrin työttömät tosiasiallisesti aktivoituvat puhumattakaan työllistymisestä, kun työn kysyntä on selvästi vähäisempää kuin työn tarjonta.

Ylikännö myöntää, että tiukentuvien ehtojen lisäksi uudistusten taustalla on ”halua muuttaa palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan”.

Kurssilla halailtiin nallea ­– työttömien palaute otettava vakavasti

Se mikä tuloksissa kuitenkin yllätti Ylikännön, oli että työvoimapalveluissa haastatteluhetkellä olleiden työttömien usko työllistymiseen ei eronnut niistä, jotka eivät osallistuneet työvoimapalveluihin.

–Voisi jotenkin ajatella, että olisi edes hiukan eroa, mutta ei siinä ole, hän toteaa.

Samalla Kelan johtava tutkija kuitenkin myöntää, että aiemmatkaan tutkimukset eivät ole osoittaneet työvoimapalveluita kovinkaan tehokkaiksi.

–Kyllä niitä on tutkittukin ja aika tehottomia ne ovat. Se, millä on todistetusti työllistävä vaikutus, on palkkatuki yksityiselle työnantajalle. Ja suurimmalle osalle työttömistä työllistyminen on se ensisijainen tavoite, Ylikännö toteaa.

–Mutta kyllä meillä tiedetään, että siellä työvoimapalveluissa olisi paljon parantamisen varaa. Se mikä itseäni pistää mietityttämään, jota olen kollegoiltakin kuullut ja mikä työttömienkin keskustelupalstoillakin nousee esiin, ovat semmoiset jopa lapsellisetkin kurssit. Olen kuullut sellaisestakin kurssista, missä on halailtu nallea, että lisätään työttömien empatiakykyä, Ylikännö tuhahtaa ja pohtii, että tällaisella kurssilla voi olla jopa negatiivinen vaikutus omaan uskoon työllistymisestä.

–Onko se nyt kuitenkaan tarkoituksenmukaista ja mihin niitä resursseja kohdennetaan?

Kelan johtava tutkija huomauttaa, että työ- ja elinkeinohallinto ei itse järjestä kursseja, vaan niitä hankitaan ostopalveluina.

–Kursseja tarjoaa värikäs porukka. Laaduntarkkailu olisi tärkeää ja se, että jos ja kun työttömät antavat palautetta kursseista, niin se pitäisi ottaa tosissaan.

”Tehokkainta työllistämistä on investoida”

Samalla Ylikännö myöntää, että vaikka nallen halailu on työttömistäkin hölmöilyä, on työttömien joukko hyvin kirjava. Yksi voi tarvita kuntoutusta, toinen terveyspalveluita ja kolmas muuten vain aktivointia, että olisi jälleen valmis vastaanottamaan tai hakemaan työtä.

Toisaalta on paljon niitäkin, joille ei vain löydy työtä.

–Itse tutkin Salon äkillisen rakennemuutoksen aluetta, niin siellä ei yksinkertaisesti vain ole töitä. Sitten ansiosidonnaiselta pudotaan jossain vaiheessa perusturvan varaan. Ihminen voi olla hyvinkin aktiivinen ja työkykyinen, mutta sitten ei ole töitä, Ylikännö kertoo.

–Siinä mielessä tehokkainta työllistämistä on investoida ja luoda työpaikkoja. Se mistä voi edellistä hallitusta kiitellä on se, että se laittoi julkista rahaa aika paljon investointeihin. Näihin pitkäaikaisiin hankkeisiin kuten Länsimetroon ja muihin. Kyllä niitä työpaikkoja sitä kautta luodaan.

–Länsimetron kohdallakin kyse ei ole vaan metrosta, vaan kaikesta mitä rakennetaan sen ympärille: asunnot, liikerakennukset ja sitten palvelut, Ylikännö havainnollistaa.