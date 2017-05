Nyt vaaditaan lomarahaleikkauksen perumista: ”Talous kääntyi nousuun”

Julkisten alojen ammattiliitoissa on haluja perua kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus, kertoo Talouselämä.

Aloitteen asiasta teki Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL, jonka valtuusto vaatii lomarahaleikkauksen perumista. Kiky-sopimuksen mukaan julkisen alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019, mutta SPJL katsoo Suomen taloustilanteen muuttuneen tämän jälkeen.

– Vuosityöajan 24 tunnin pidennyksen lisäksi julkinen sektori osallistui kilpailukykytalkoisiin myös suoranaisella palkanalennuksella. SPJL:n jäsenistö ei tätä ole unohtanut. Nyt kun talous on kääntynyt nousuun, pitää tästä ylimääräisestä leikkauksesta luopua, SPJL:n valtuuston puheenjohtaja Jonne Rinne toteaa tiedotteessa.

SPJL saa tukea sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyltä.

– Lomarahojen leikkaaminen oli kikyn suurin epäoikeudenmukaisuus. Siitä luopuminen sopii myös meille, viestittää järjestön puheenjohtaja Rauno Vesivalo Talouselämälle.

Kuntatyönantajat KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen näyttää punaista valoa.

– Kyseessä on määräaikainen, kolmeen vuoteen ulottuva leikkaus, josta me pidämme kiinni. Se on sovittu niin. Me torjumme kaikki tämäntyyppiset vaatimukset, Jalonen sanoo.

Lähde: Talouselämä

