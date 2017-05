Sampo Terho vastaa Arhinmäelle nuorisotuista: ”Missään nimessä poliittinen suuntaus ei tule vaikuttamaan”

Viime viikolla kulttuuriministeriksi noussut Sampo Terho (ps.) vastasi kyselytunnilla kritiikkiin, jota muun muassa ex-kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki on esittänyt Terhon aikeista puuttua nuorisojärjestöjen tuenjakoon. Perussuomalaiset Nuoret pettyy tukeensa joka vuosi.

Tänä vuonna järjestö sai 115 000 euron tuen, kun eniten tuetut kokoomuksen ja keskustan nuorisojärjestöt saivat yli viisi kertaa enemmän. Terho sanoi heti ministeriksi tultuaan, että aikoo korjata poliittisten nuorisojärjestöjen epätasaiset tukimekanismit. Perussuomalaiset Nuoret on vaatinut, että poliittisten nuorisojärjestöjen valtion tuet tulee jakaa suhteessa kansanedustajien määrään, mutta veikkausvoittovarat on lain mukaan jaettava urheilu- ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Arhinmäki sanoi aiemmin tällä viikolla Uudelle Suomelle, että Terho joutuisi siirtämään nuorisojärjestöt pois veikkausvoittovarojen piiristä tai muuttamaan lakia, jos hän aikoo ottaa jakamaisessa huomioon poliittisen painotuksen.

Nuorisolain mukaan nykyään tukia harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito, toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Lisäksi huomioidaan, miten järjestö edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Toiminnan on oltava myös yleishyödyllistä.

Torstain kyselytunnilla asian nosti esiin kansanedustaja Stefan Wallin (r.), joka kysyi mikä avustuskriteereistä on Terhon mielestä tällä hetkellä ”väärä, ylimääräinen, puutteellinen tai muulla tavalla sellainen, että se aiheuttaa epätasaisuutta”. Terho ei antanut tähän tarkkaa vastausta.

–Meillä on tällä hetkellä tilanne, missä näiden sinänsä asiallisten kriteerien kautta saavutetaan kuitenkin epätasainen lopputulos suhteessa siihen, mikä on järjestöjen toimeliaisuus, mitkä ovat niiden taustaresurssit, mikä on niiden puolue, ja meidän täytyy katsoa tasapuoliselta pohjalta, että riippumatta siitä, mikä puolue milloinkin on hallituksessa tai minkä ministeri miehittää tätä paikkaa, kaikki voivat oikeudenmukaisesti luottaa siihen, että tuet ovat tasaisia ympäri ja yli vaalikausien, Terho sanoi.

–Näin tulen tekemään – ottamatta vielä kantaa siihen, mitkä tarkalleen ovat ne kriteerit, joita täytyy yksityiskohtaisesti muuttaa, tai onko mahdollista korjata järjestelmää ilman tätä toimenpidettä.

Arhinmäki esitti jatkokysymyksen Terholle.

–Onko nyt kysymys siitä, että te haluatte muuttaa tätä järjestelmää niin, että enää ei tueta järjestöjä toiminnan vuoksi vaan sen vuoksi, mikä niiden poliittinen tausta on? Ja kysymys on silloin siitä, onko tämä enää nuorisotoiminnan tukemista vai poliittisen toiminnan tukemista, Arhinmäki sanoi.

Terho vakuutti, että Arhinmäen huoli on turha.

–Missään nimessä poliittinen suuntaus tai mielipide ei tule vaikuttamaan siihen tuen määrään, joten huolenne tässä suhteessa on turha, Terho sanoi.

–Mutta tulen ottamaan tähän myöhemmin yksityiskohtaisesti kantaa. Voitte luottaa siihen, että en anna poliittisten mielipiteitteni millään tapaa vaikuttaa siihen, millainen kriteeristö syntyy.

Poliittisten nuorisojärjestöjen tukiesitykset valmistelee arviointi- ja avustustoimikunta ja sen jälkeen vielä virkamiehet. Terhon edeltäjä Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja Arhinmäki tapasivat jakaa rahat esitysten mukaisesti.

–Myönsin tismalleen sen summan, mitä avustustoimikunta Perussuomalaisille Nuorille ehdottikin ja kävin silloin läpi myös heidän toimintaansa ja se oli aivan minimaalisen vähäistä, Kataisen hallituksessa kulttuuriministerinä toiminut Arhinmäki sanoi Uudelle Suomelle.

