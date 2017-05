Everstiluutnantille tulossa jopa 30 000 €/kk sotakomennuksesta ulkomaille – ”Vapaaehtoisia tulee aivan varmasti”

Ammattisotilaille on tulossa kovia palkankorotuksia ulkomaan komennuksille riippuen puolustusvaliokunnan vapaaehtoisuuspäätöksestä. Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen kertoo Uudelle Suomelle, että työmarkkinaosapuolet ovat päässeet alustavaan yksimielisyyteen palkoista kansainvälisissä sotilasaputehtävissä.

Orasen mukaan ammattisotilaan komennus ulkomaille voi jopa yli viisinkertaistaa kuukausipalkan kotimaan palkkaan nähden. Hän kuitenkin korostaa, että palkkahaarukka olisi iso ja palkka riippuisi täysin komennustehtävistä. Lisäksi hän painottaa, että kyseessä on vasta alustava yhteisymmärrys osapuolten välillä.

–Palvelussuhteen ehtojen neuvottelut on sekä työnantajien että liittojen puolelta ehdollistettu tällä, että ensin täytyy ratkaista vapaaehtoisuus- ja velvollisuuskysymys, Oranen kertoo Uudelle Suomelle.

Eduskunta ei ole vielä päättänyt, pakotetaanko ammattisotilaat tulevaisuudessa komennuksille vai olisiko lähteminen vapaaehtoista. Oranen odottaa puolustusvaliokunnasta päätöksiä velvollisuuskysymykseen hyvinkin pian. Asia on puolustusvaliokunnan kokouslistalla ensi tiistaina. Orasen tietojen mukaan vapaaehtoisuudesta on valiokunnan sisällä hyvinkin kirjavia kantoja. Lopullisesti asia päätetään vasta suuressa salissa, minkä jälkeen Orasen mukaan työmarkkinaosapuolet palaavat neuvottelupöytään.

Tässä vaiheessa osapuolet ovat kuitenkin päässeet Orasen mukaan periaatteelliseen yksimielisyyteen sisällöstä, vaikka varsinaista sopimusta ei ole syntynyt. Voiko kaikki mennä vielä täysin uusiksi?

–Me vain toteamme ja katsomme sitten, mihin se [valiokunnan päätös] antaa aihetta. En missään tapauksessa sano, että kaikki menee uusiksi, vaan sitten vain tehdään lopputarkastelu.

Velvollisuudesta täysin eri mieltä

Vapaaehtoisuudesta osapuolilla on Orasen mukaan täysin eriävät mielipiteet. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on voimakkaasti puhunut velvollisuudesta osallistua kansainvälisiin sotilasaputehtäviin. Työntekijäliitot puolestaan ovat katsoneet, että toiminnan pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Oranen on ehdottanut kompromissina myös välittävää mallia, jossa velvollisuus koskisi vain uusia työntekijöitä.

Oranen huomauttaa, että vapaaehtoisuus on ollut suomalainen käytäntö ja kriisitehtäviin on aina löydetty halukkaita.

–Koska näissä tehtävissä se äärimmäinen pää voi olla sotatoimet tai sotatoimen kaltaiset taistelukentän olosuhteet ulkomailla, niin tuntuu erikoiselta, että sinne vastentahtoisesti ilman motivaatiota suomalaisia sotilaita lähetettäisiin.

–Nyt kun olemme saaneet neuvoteltua palvelussuhteen ehtojen kokonaisuuden, uskon, että se on kokonaisuutena tasoltaan sellainen, että vapaaehtoisia tulee aivan varmasti olemaan riittävästi näihin tehtäviin, Oranen sanoo palkkoihin viitaten.

Sotatantereelle kovalla palkalla

Orasen mukaan alustava palkkamalli perustuu kokonaispalkkaukseen ja olisi porrastettu. Alimmillaan ulkomaan komennukselle voitaisiin lähteä kotimaan palkalla, joka esimerkiksi everstiluutnantilla on reilut 6 000 euroa kuukaudessa. Korkeimmillaan palkka voisi olla jopa yli viisinkertainen eli everstiluutnantilla suunnilleen 30 000 euroa kuukaudessa riippuen siitä, kuinka pahaan tilanteeseen suomalainen kansainvälinen apujoukko lähetetään.

–Se on korkein mahdollinen, käytännössä lähes sota tai sotatoimien kaltainen, hyvin kriittinen, käytännössä taistelukentän olosuhteet.

Oranen muistuttaa, että ei voi tietää, realisoituisiko korkein mahdollinen palkka koskaan, sillä pahimpiin tilanteisiin lähetettäisiin poliittisella päätöksellä.

–Se on aina poliittisen päätöksentekijän ratkaistava, lähetetäänkö Suomesta ikinä sotilaita sellaisiin tilanteisiin.

Ääripäiden väliin mahtuu Orasen mukaan hyvin monenlaisia tehtäviä, ja siksi esimerkiksi mahdollisen keskipalkan arvioiminen on mahdotonta.

–Tehtävät voivat olla ihan mitä vain. Ne voivat olla käytännössä samoja tehtäviä kuin kotimaassa sotilas hoitaa, mutta se vain hoidetaan ikään kuin siten, että työpanos annetaan kansainvälisenä sotilasapuna, jolloin hänen palkkauksensa on ihan sama kuin kotimaassa, Oranen sanoo ja lisää, että joitakin tehtäviä, kuten kuljetusten tai materiaalihuollon suunnittelua, voi myös tosiasiallisesti tehdä kotimaasta käsin.

Oranen huomauttaa, että upseerit ja aliupseerit ovat vain pieni osa kriisinhallintajoukkoa, mutta varsinaista miehistöä ei eduskunnassa tekeillä olevilla malleilla saada liikkeelle.

–Mistä otetaan miehistö? Se on minusta hyvä kysymys, joka tässä koko keskustelussa on ohitettu.