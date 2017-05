”Todellinen pohjoismainen valtiomies” - Näin Mauno Koivistoa muistellaan

Useat koti- ja ulkomaiset poliitikot ovat kunnioittaneet presidentti Mauno Koivistoa muistokirjoituksilla. 93-vuotias Koivisto menehtyi perjantai-iltana.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt kuvailee Koivistoa todelliseksi valtiomieheksi.

–Rohkea sotilas, vakaa demokraatti ja todellinen pohjoismainen valtiomies, hän kirjoittaa Twitterissä.

Former President of Finland Mauno Koivisto has passed away. Brave soldier, solid democrat and true Nordic statesman. pic.twitter.com/764oh0zwob