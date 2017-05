Perussuomalainen kansanedustaja löysi uuden aukon hallintarekisteristä: ”Lupaus ennakkoperinnästä paikkaa vain yhden tavan tehdä rahaa”

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén arvostelee Puheenvuoron blogissaan hallintarekisteriä suorin sanoin. Hänen mukaansa yksi hallintarekisterin suurimmista ongelmista on sen läpinäkymättömyys, joka mahdollistaa rakenteellisen korruption. Hän liittää tämän riskin muun muassa sote-sopimuksiin.

–Tätä läpinäkymättömyyttä voi halutessaan hyödyntää esimerkiksi poliitinen päättäjä tai neuvotteleva virkamies. Oletetaan, että päättäjä tai virkamies tietää, mikä terveyspalveluja tuottava yhtiö saa jonkun ison sopimuksen ja haluaa hyötyä tiedostaan rahallisesti. Tällöin hän voi ulkomaalaisen hallintarekisterin kautta ostaa yrityksen osakkeita edullisesti sisäpiiritietoa hyödyntäen ja myydä ne heti kun niiden arvo on noussut. Ilman kiinnijäämisriskiä, Packalén kuvailee.

Packalénin mukaan hallintarekisterissä tietoa vaihtuu vain maksetuista osakkeista. Samalla hän toteaa, että osakkeiden hinta kuitenkin nousee ennen osingon jakoa ja laskee osinkojen maksamisen jälkeen.

–Näin ollen perussuomalaisten saama lupaus siitä että tuntemattomaksi jääneiltä suomalaisilta ennakkoperitään 50 prosenttia osinkotuloista paikkaa vain yhden tavan tehdä rahaa sisäpiiritiedolla, hän toteaa.

–Hallintarekisterissä on niin monta ongelmaa, että tulen painamaan punaista siitä äänestettäessä. Haluan sanoa tämän julkisesti, koska näillä näkymin laista ollaan mahdollisesti äänestämässä aikaisintaan keskiviikkona, jolloin olen toisen lakia vastustavan poliisikansanedustajan Veera Ruohon kanssa ulkoasiainvaliokunnan kanssa työmatkalla Ruotsissa. Tiedämme että päätöksellämme on seuraamuksia ja olemme valmiit ottamaan ne vastaan, olivat ne sitten mitä tahansa, Packalén jatkaa.

Hän sanoo, ettei kyseessä ole epäluottamuslause perussuomalaisia kohtaan.

–On vastuullista pitää sopimuksista kiinni, mutta tämän asian hoidosta en pysty antamaan kiitosta ryhmämme johdolle. Perussuomalaisten johdon tulisi tiedottaa niin ryhmälle kuin julkisuuteen paremmin saavuttamistamme voitoista ja ”kaupoista” joita politiikassa joudutaan tekemään.

Perussuomalaiset hyväksyi viikolla esityksen, jonka mukaan hallintarekistereissä olevilta suomalaissijoituksilta perittäisiin 50 prosentin ennakonpidätys, mikäli sijoituksia ei olisi avattu.

Hallintarekisterin Suomeen tuomisen taustalla on EU-lainsäädäntö. EU:n arvopaperikeskusasetus avaa arvopapereiden selvitys- ja säilytystoiminnan kilpailulle, mikä mahdollistaa sen, että suomalaisyrityksetkin voivat rekisteröidä osakkeitaan ulkomaisten arvopaperikeskusten kautta. Suomessa tällainen on ollut sallittua vain ulkomaalaisomistajille. Nykyisin suomalaisyritysten on rekisteröitävä osakkeensa Suomen arvopaperikeskukseen ja arvo-osuusjärjestelmään, missä tiedot ovat julkisia.

