Sauli Niinistö: ”Euroopan turvallisuutta leimaa syvä epäluottamus”

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan lisääntyneet jännitteet, varustelukierre ja terrorismin nousu eivät osoita laantumisen merkkejä.

–Lienemme yhtä mieltä siitä, että Eurooppa ei ole niin vakaa ja turvallinen kuin haluaisimme. Joudumme myöntämään, että kylmän sodan päättymisen jälkeinen lupaus vakaasta ja vauraasta Euroopasta vailla jakolinjoja on jäänyt lunastamatta, Niinistö sanoi puheessaan Lennart Meri -konferenssissa Tallinnassa.

–Monet väittävät, että geopolitiikka on tehnyt paluun. Totta on, kovia sanoja on tuettu kovilla toimilla: sotilaallinen toiminta ja varustelu ovat lisääntyneet, ja sotilasoperaatioita ja -harjoituksia toteutetaan ennennäkemättömin tavoin. Uhkakuviin kuuluu myös epäsymmetrisiä uhkia, kuten hybridi- ja kyberuhat. Jopa demokratioidemme peruskiveen, vaaleihin, on kohdistettu pahantahtoisia toimia. Emme voi kieltää, että Euroopan turvallisuutta leimaa syvä epäluottamus, hän jatkoi.

Niinistö linjasi puheessaan, että Suomi puolustaa tinkimättä Euroopan vakauden ja turvallisuuden perusperiaatteita ja rakenteita.

–Haluamme lähettää vahvan viestin siitä, että suhtaudumme turvallisuuteen erittäin vakavasti. Teemme tiivistä yhteistyötä NATO-kumppaneidemme kanssa, ja Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen puolustusyhteistyö etenee nopeasti, hän kommentoi.

EU on Niinistön mukaan Suomelle erityisen merkittävä.

–Olen nostanut EU:n puolustusyhteistyötä esille jo yli vuosikymmenen ajan. Lähtökohtani on, että EU ei ole todellinen unioni, jos se ei osallistu kansalaistensa turvallisuuden varmistamiseen.

Presidentti huomautti samalla, että vaikka monille EU:n jäsenmaille yhteisen puolustuksen pääasiallinen foorumi on NATO, on olemassa paljon asioita, joita EU-maat yhdessä voivat tehdä Euroopan suojelemiseksi.

–Tänä vuonna olemme nähneet toimia, joilla EU:ta vahvistetaan turvallisuusyhteisönä. Panen tyytyväisenä merkille, että keskustelut puolustusyhteistyöstä ovat lopultakin johtamassa tuloksiin. Olemme lähellä pysyvän rakenteellisen yhteistyön aktivointia puolustuksen alalla. Suomi tukee tätä pyrkimystä täysin ja myötävaikuttaa prosessin etenemiseen, Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan prosessin on oltava kunnianhimoinen mutta myös osallistava.

–Me olemme unioni, ja tämän tulisi näkyä myös turvallisuuden alalla. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki voivat olla mukana toteuttamassa konkreettisia toimia ja luomassa lisäarvoa tavallisten eurooppalaisten turvallisuudelle. Keskeisten suorituskykyjen ja operatiivisen valmiuden kehittäminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on myös varmistaa yhteinen tahtomme toimia.

Niinistö nosti esiin myös tämän hetken kaksi suurinta huolenaihetta, jotka hänen mukaansa ovat kemiallisten aseiden käyttö Syyriassa sekä ydinsulku- ja ydinaseriisuntatoimien tuleva kehitys, myös Pohjois-Korean osalta.

–Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen noudattamista on valvottava tiukasti. Kemiallisia aseita ei pidä koskaan käyttää. Myös ydinasevaltioiden, erityisesti Yhdysvaltojen ja Venäjän, on tärkeää jatkaa strategista vuoropuheluaan ja pyrkiä vähentämään kaikentyyppisiä ydinaseita, hän totesi.