Vaatimus työsopimuksista hallitukselle: ”Tämä ilmiö on saatava kuriin”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin vaatii työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa oleviin lainsäädäntömuutoksiin selkeitä määräyksiä osa-aikatyöntekijöiden aseman parantamiseksi ja lakiin kirjausta työajan vakiintumisesta.

Selin epäilee, että maan hallituksen puoliväliriihessä esittämät keinot osa-aikatyöntekijöiden työmarkkina-aseman kohentamiseksi ovat riittämättömiä.

–Tällä hetkellä vaihtelevan työajan sopimuksia sekä nollatuntisopimuksia käytetään ilman lakiin perustuvaa säätelyä. Meidän mielestämme työsopimuksessa on sovittava keskimääräinen vähimmäistyöaika. Pamilaisista aloista esimerkiksi kaupan alan ja ravintola-alan työehtosopimuksista kyseinen kirjaus jo löytyy ja mielestämme se pitää saada toteutumaan yleisesti lakitasolla, Selin vaatii tiedotteessaan.

Osa-aikatyöhön liittyvät ongelmat on Selinin mukaan huomioitava entistä vahvemmin. Hän sanoo, että työaikasääntelyn uudistamistyössä on edellytettävä, että tehty työaika ja työsopimustunnit vastaavat jatkossa paremmin toisiaan.

–PAMin tavoite on, että vaihtelevan työajan sopimuksia, joissa työaika vaihtelee nollan ja muun ajan välillä, ei voida lähtökohtaisesti käyttää. Lisäksi kaikkien osa-aikaisten työsuhteiden toteutuneen työajan on vakiinnuttava vastaamaan todellisuudessa tehtyä työaikaa, koska toteutuneen työajan on aina oltava työsuhteen ehto.

Selin varoittaa työnantajia välttämään työntekijöiden harhauttamista. Hän muistuttaa, että työtuntien sopiminen todellista vähemmäksi on vain keino heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa.

–Työelämän reilut pelisäännöt edellyttävät, että tehty työaika ja työsopimustunnit vastaavat toisiaan. Ei ole oikein, että työnantaja voi pudottaa tunnit tai tarjota töitä vaihdellen ilman perustetta. Tämä ilmiö on saatava kuriin, Selin toteaa.

Hän sanoo, että tilanne, jossa työntekijällä voidaan teettää vuosikausia työtä ilman, että työsopimuksen mukainen työaika vastaa todellisuudessa tehtyjä tunteja, on kestämätön.

–Maan hallituksenkin edellyttämät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat pelisäännöt luodaan parhaiten työajan vakiintumista koskevien säännösten avulla, Selin muistuttaa.