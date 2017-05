Asiantuntija varoittaa uudesta kyberhyökkäyksestä: ”Se ei ole meidän pysäytettävissämme”

Toinen suuren mittakaavan kyberhyökkäys saattaa tapahtua jo huomenna maanantaina, varoittaa MalwareTech-blogin tietoturva-asiantuntija BBC:n mukaan. Perjantaina maailmanlaajuinen Wannacry-haittaohjelmaepidemia vaikutti yli 125 000 järjestelmään noin sadassa maassa.

MalwareTech-blogia kirjoittava brittiläinen tietoturva-asiantuntija ennustaa, että toinen kyberhyökkäys saattaa iskeä ”melko todennäköisesti maanantaina”. Anonyyminä pysyttelevä tutkija osallistui haittaohjelmaongelman selvittämiseen.

–On erittäin tärkeää, että ihmiset korjaavat nyt järjestelmänsä. Olemme pysäyttäneet tämän, mutta toinen on tulossa eikä se ole meidän pysäytettävissämme, hän sanoo.

Hän varoittaakin, että hakkerit saattavat päivittää haittaohjelmansa niin, että siitä poistuu poistuu pysäyttämisen mahdollistava virhe. Hän uskoo, että haittaohjelman koodin muuttaminen ja hyökkäyksen aloittaminen uudelleen ei juuri vaadi ohjelman kehittäjiltä ponnisteluja.

–Joten on mahdollista, että he tekevät sen... eivät ehkä tänä viikonloppuna, mutta melko todennäköisesti maanantaina aamulla. Wannacryn versio 1.0 oli pysäytettävissä mutta versiosta 2.0 virhe on todennäköisesti poistettu. Olette turvassa vain, jos teette päivitykset niin pian kuin mahdollista.

Lähde: Talouselämä

