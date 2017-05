Selvitys julki: Ylen uutistoiminnasta löytyi ongelmallisia piirteitä – ”Irtauduttava maan tavasta”

Yleisradio toimii yleisesti riippumattomasti, mutta sen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa on esiintynyt tiettyjä riippumattomuuteen ja Ylen uskottavuuteen vaikuttavia ongelmia, toteaa professori Olli Mäenpää tänään julkaistussa selvityksessään.

Mäenpään selvityksen käynnisti Terrafame-tapaus, jossa pääministeri Juha Sipilän katsottiin saaneen Ylen uutisjohdon taipumaan painostusta muistuttavan yhteydenpitonsa alla. Selvityksen mukaan tapauksessa oli kyse poikkeuksellisesta pyrkimyksestä vaikuttaa uutisointiin ulkopuolelta, ja ”Yle mukautui vaikuttamiseen”.

Professori Mäenpää kokee, että Ylen on vahvistettava palomuuriaan eli ulkoista riippumattomuuttaan ja selkeästi irtauduttava ”maan tavasta, joka suhtautuu melko neutraalisti suoraan vaikuttamiseen”.

Raportin mukaan ongelmallisia piirteitä on yleisellä tasolla ollut erityisesti Ylen uutis- ja ajankohtaisohjelmien journalistisessa johtamisessa. Talon johto on korostanut ”direktiovaltaa ja rikosoikeudellista vastuuta”, mikä on johtanut vastaavan toimittajan vallan sekä virheiden välttämisen korostumiseen. Paitsioon on näin ollen jäänyt Ylen journalistinen vastuu.

– Oikeudellisen vastuun ohella Ylen tulisi korostaa journalistista vastuutaan, selvityksen johtopäätöksissä todetaan.

Sananvapauslaki määrittelee vain julkaisijan rikosperusteisen vastuun, eikä sen merkitystä ole Mäenpään mukaan aihetta sivuuttaa. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa Yleltä ”vahvempaa ja rohkeampaa vallan vahtikoiran roolia”.

– Painopistettä olisi kuitenkin aihetta siirtää journalistisen vastuun korostamiseen, Mäenpää toteaa.

Esimerkiksi Terrafame-tapauksessa johtaminen ”on ollut poikkeuksellisen tarkkaa” mikromanagerointia, vaikka sisällössä ei ole ollut olennaisia virheitä.

– Ylen hallituksen tehtävänä on arvioida tilanne ja tehdä siitä johtopäätökset, professori Mäenpää toteaa.

Hallinto-oikeuden professori Mäenpää kuuli selvitystään varten muun muassa kattavaa joukkoa Ylen uutisjohtajia.

