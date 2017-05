Sairaalabakteeri levisi Turun synnytysosastolla – epidemian varalta seuranta käyntiin

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa maaliskuussa hoidetulla äidillä on äskettäin todettu metisilliini-antibiootille vastustuskykyinen MRSA-bakteeri (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus), kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Synnytysvuodeosastolla samaan aikaan olleista äideistä ja lapsista on siksi otettu seulontanäytteet osana sairaalahygieenistä selvitystyötä. Seulonnoissa MRSA on toistaiseksi todettu yhdellä äidillä ja kolmella lapsella. Kaikkiaan on 15.5. mennessä todettu viisi MRSA-tapausta.

Synnytysvuodeosastolla 1 on tehty tapausten vuoksi tilojen tehostettu siivous ja osaston hygieniatoimia on tehostettu entisestään. Tilanteen kartoittamiseksi kaikista osastolla olevista äideistä ja lapsista otetaan MRSA-näytteet tänään ja sen jälkeen uudelleen viikon kuluttua.

Seulottaville äideille asiasta tiedotetaan henkilökohtaisesti. Tutkimus koskee yhteensä noin 30 äitiä ja lasta. Mahdollista epidemiatilannetta seuraa Tyksin Naistenklinikan, Lasten ja nuortenklinikan ja Sairaalahygieniayksikön työryhmä.

Staphylococcus aureus (stafylokokki) on tavallinen bakteeri, jota monilla ihmisillä on normaalisti iholla, nielussa ja nenän limakalvoilla. Metisilliini-antibiootille vastustuskykyinen stafylokokki, eli MRSA, on yleistynyt kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. MRSA-bakteeria voi olla myös täysin terveillä, eri-ikäisillä henkilöillä, joilla ei ole ollut kontaktia terveydenhuoltoon.

Iholla olevista stafylokokeista ei yleensä ole haittaa terveellä iholla. Haavoissa ja rikkoontuneella iholla ne voivat kuitenkin aiheuttaa infektioita. MRSA-tilanne on Tyksissä aktiivisen infektiotorjuntapolitiikan vuoksi ollut erittäin hyvä, eikä MRSA:n aiheuttamia epidemioita ole Tyksissä todettu vuosiin. Kaikissa Suomen sairaaloissa tilanne ei ole tiedotteen mukaan yhtä hyvä.