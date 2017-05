”Hallituksen puututtava välittömästi Kelan linjaukseen” – 18-vuotias lukiolainen joutuukin opintolainan varaan

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) arvostelee jyrkästi Kelan uutta linjausta lukiolaisten toimeentulotuesta.

Alanko-Kahiluodon mukaan Kela on yllättäen huhtikuun lopussa muuttanut tulkintalinjaansa siten, että 18 vuotta täyttänyt lukiolainen velvoitetaan nostamaan opintolainaa ennen oikeutta hakea Kelan maksamaa perustoimeentulotukea.

– Kelan johdon tekemä linjaus on vastoin sosiaali- ja terveysministeriön voimassa olevaa opintotukilain tulkintaa ja ohjetta. Kelan mukaan opintolaina on otettava tulona huomioon, mikä tarkoittaa, että lukiolainen voi jäädä paitsi ilman toimeentulotukea myös, ilman asumistukea. Ihmettelen, ovatko hallituksen STM:ää johtavat ministerit Mattila ja Rehula tietoisia Kelan johdon linjauksesta, joka on STM:n tulkinnan ja ohjeistuksen vastainen, Alanko-Kahiluoto kysyy.

Kela tiedotti huhtikuun lopussa, että julkisuudessa esillä ollut tulkinta, jonka mukaan lukiolaisten ei tarvitsisi ottaa opintolainaa kuten muiden opiskelijoiden, ”ei ole toimeentulotukilain mukainen”. Tiedotteen mukaan täysi-ikäisellä lukiolaisella voi olla mahdollisuus saada perustoimeentulotukea Kelasta, mutta se on viimesijainen etuus opintotukeen ja esimerkiksi kesätyöhön nähden.

– Ennen toimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on haettava opintotukea eli opintorahaa, opintotuen asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Kesällä opiskelu ja työt ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden, Kela totesi tiedotteessaan.

– Kelan etuusohjeiden mukaan alaikäisten ei tarvitse ottaa opintolainaa, mutta täysi-ikäisten opiskelijoiden tulee hakea opintolainaa ja se otetaan tulona huomioon.

Alanko-Kahiluodon mukaan ”on erittäin ongelmallista edellyttää pienituloisesta perheestä tulevalta lukiolaiselta opiskelua lainalla”.

– Kelan linjaus tarkoittaa, että pienituloisen perheen nuori valmistuu lukiosta valmiiksi velkaisena jo ennen hakeutumistaan korkea-aseen opintoihin, mikäli uskaltaa ylipäätään hakeutua lukioon, kansanedustaja varoittaa.

– Samaan aikaan istuva hallitus kasvattaa yliopisto-opintojen lainapainotteisuutta, mikä sekin vaikuttaa sosiaaliseen liikkuvuuteen negatiivisesti, kun opiskeluun liittyvä taloudellinen riski kasvaa. Hallituksen koulutuspolitiikka ja Kelan tuore linjaus vievät Suomea tietoisesti kohti luokkayhteiskuntaa. Onko tämä todellakin Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten perimmäinen halu, Alanko-Kahiluoto ihmettelee.

Hän kysyy, onko opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) tietoinen Kelan johdon linjauksesta.

– Näkemykseni on, että hallituksen vastuussa olevien ministereiden on välittömästi puututtava Kelan johdon koulutusta ja nuoria eriarvoistavaan linjaukseen, vaatii Alanko-Kahiluoto tiedotteessaan.