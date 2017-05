Kirjaväite: Tähänkin juttuun Ylen Jääskeläinen puuttui – maininta Orposta ja hallintarekisterilaista jätettiin pois

Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen on viimeisten vuosien aikana ottanut erityisvalvontaansa etenkin pääministeri Juha Sipilään mutta myös muihin johtaviin poliitikkoihin liittyvät uutis- ja ajankohtaistoimituksen jutut, väitetään Yleltä lähteneiden toimittajien tänään tiistaina julkaistussa Ylegate-kirjassa (Barrikadi 2017).

Kirjassa kerrotaan, että ennen Yle-kohun varsinaista ryöpsähdystä Jääskeläinen puuttui muun muassa juttuun, joka kertoi kokoomuksen puheenjohtajaksi ja valtiovarainministeriksi pyrkineen Petteri Orpon (kok.) vaalikampanjan tukirahoista.

Orpo-jutun oli tarkoitus olla osa kokonaisuutta, joka käsitteli vaalirahaliikemiesten Arto Merisalon ja Tapani Yli-Saunamäen roolia Nuorisosäätiön rakennustoiminnassa. Kesällä 2016 julkaistussa juttukokonaisuudessa kerrottiin, että Merisalon ja Yli-Saunamäen liikekumppani, rakennusyrittäjä Mika Wilenius oli piilottanut varojaan veroparatiisiin ja hallinnoinut omistuksiaan kiistellyn hallintarekisterin kautta. Samalla selvisi, että Wilenius oli tukenut Petteri Orpon kampanjaa kokoomuksen puheenjohtajaksi.

– Panaman papereista löytynyt, veroparatiisiin omaisuuttaan piilottanut liikemies näytti rahoittavan Petteri Orpoa, joka pyrki kokoomuksen puheenjohtajaksi ja valtiovarainministeriksi. Valtiovarainministeriön vastuulla taas oli hallintarekisterilain valmistelu, toimittajat Jussi Eronen, Salla Vuorikoski ja Jarno Liski kirjoittavat kirjassaan jutun merkityksestä.

Kun tämän ”yhteiskunnallisesti tärkeän kytkennän” esittelevä juttu lähetettiin Atte Jääskeläiselle luettavaksi, tämä esitti kyseisen osuuden poistamista juttukokonaisuudesta. Jääskeläisen kriittisen arvion mukaan kyse oli killingeistä – tukea oli 1490 euroa – ja asiasta tehdyt johtopäätökset olivat ”huterina”.

Päällikkötoimittaja Jussi Eronen kuitenkin piti kovana uutisena sitä, että hallintarekisterilakia valmisteleva Orpo oli saanut tukea liikemieheltä, joka ”käyttää hallintarekisteriä piiloutuakseen”. Asiasta neuvoteltiin ja päätoimittaja Jääskeläisen käskystä päädyttiin kompromissiratkaisuun: tieto Orpon Wileniukselta saamasta kampanjatuesta julkaistiin, mutta ei erillisenä juttuna vaan laajemman jutun hännässä. Lisäksi maininta Orpon roolista hallintarekisteröinnin valmistelijana jätettiin jutusta kokonaan pois. Sen sijaan Wileniuksen veroparatiisiomistuksista ja hallintarekisteröinnistä kerrottiin omassa jutussaan, jossa Orpo myös mainitaan.

Päätoimittajan harkintavalta on osa toimitusten normaaleja käytäntöjä. Eronen, Vuorikoski ja Liski kuitenkin liittävät tapauksen jatkumoon, joka Ylessä huipentui Juha Sipilän sukulaisten Terrafame-yhteyden käsittelyn kieltoon loppuvuodesta 2016. Heidän mielestään päätoimittaja Jääskeläinen on kääntänyt Ylessä päälaelleen vanhan journalismin periaatteen, jonka mukaan uutisointikynnys on sitä matalampi, mitä suurempi vallankäyttäjä on uutisoinnin kohteena.

– Kun kyse oli valtakunnan korkeimmista vallankäyttäjistä, uutistoimitus otti ohjenuorakseen erityisen varovaisuuden. Tällainen toimintatapa oli tietenkin omiaan ruokkimaan itsesensuuria, he kirjoittavat.

Kirjassa muistutetaan, että silloinen oppositiojohtaja Juha Sipilä väläytti Ylen rahoituksen leikkaamista jo vuonna 2013 tultuaan tietoiseksi siitä, että Yle oli pian raportoimassa Sipilän perustaman Solitra-yrityksen tyosuojeluongelmista.

Lue myös:

”Ylen historian pahin kriisi” – paljastuskirjan tekijät vaativat Jääskeläisen ja Kivisen eroa

Ylen uutistoiminnasta löytyi ongelmallisia piirteitä: ”Irtauduttava maan tavasta”

Yle-selvitys ja ”paljastuskirja” pian julki

Apulaisoikeuskansleri arvostelee pääministeriä Yle-jupakassa

Näkökulma: Juha Sipilä tahrasi Suomen maineen

Näkökulma: Juha Sipilä törttöili kiistatta

Päätoimittaja Jääskeläinen Ylellä langettavasta: ”Kova päätös, en aio erota”